Nuovo Palazzetto dello Sport, disco verde dal Consiglio Comunale

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 5 settembre, è stato approvato, con 14 voti favorevoli e 5 contrari, il progetto definitivo del nuovo Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza e la modifica al PRG parte operativa.

Il passaggio in Consiglio comunale si è reso necessario perché mentre il PRG parte strutturale classifica l’area di progetto con destinazione a servizi, il PRG parte operativa non trovava esatta corrispondenza né con lo stato di fatto, né con quello di progetto. Questo ha comportato l’approvazione di una nuova destinazione a servizi per l’area oggetto dei lavori.

Nello specifico l’intervento, che ha un costo complessivo di € 7.500.000,00 (finanziato per € 5.500.000 con fondi PNRR e per € 2.000.000 con risorse di bilancio), interesserà anche il cortile di Palazzo Collicola che ha l’ingresso, attualmente chiuso, in via Loreto Vittori. Qui verrà realizzato un nuovo giardino che sarà messo in collegamento, riaprendo il passaggio esistente, con l’area dello stadio e del nuovo Palazzetto dello sport tramite via Loreto Vittori.

La struttura del nuovo Palazzetto verrà significativamente ampliata, con un volume totale di 22.427 m3 rispetto ai 6.413 m3 dell’attuale, rispondendo alla necessità di accogliere un maggior numero di utenti e offrire spazi più funzionali e versatili.

Al suo interno sono previsti infatti tutti i servizi necessari alle attività sportive (spogliatoi, tribune, biglietteria, locali di medicheria e antidoping), con un campo da gioco predisposto per la pallacanestro, la pallavolo, il calcioA5 e la pallamano e tribune, al piano terra e al primo piano, che potranno ospitare circa 400 persone. Al primo piano sono previste delle sedute mobile, così da consentire l’utilizzo dello spazio anche per svolgere attività sportive al coperto (palestra) o per organizzare eventi.

Altro intervento previsto riguarda via delle Monterozze, a lato del Parco Chico Mendes, dove verrà realizzata una scala di accesso con ascensore che permetterà di raggiungere direttamente l’area del Parco rendendola maggiormente fruibile.

“Ringrazio innanzitutto lo staff tecnico, il dirigente Francesco Zepparelli, l’architetto Maria Angela Marchetti ed i progettisti, per il lavoro certamente non semplice che stanno portando avanti – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti nel corso del suo intervento in Consiglio comunale – Questo progetto di rigenerazione rappresenta il primo stralcio di un intervento più ampio, che va da Palazzo Collicola allo stadio, fino all’area di viale Giacomo Matteotti passando per il Parco Chico Mendes. L’obiettivo, su cui abbiamo lavorato molto in questi anni, è far sì che si possa avere nel centro storico un’area destinata non solo ad attività sportive, ma ad eventi e ad attività ludiche e ricreative. Oggi parliamo del Palazzetto, ma poi si interverrà sulla tribuna che diventerà uno spazio non solo a servizio dello stadio.

Con altre fonti di finanziamento interverremo a breve sul Parco Chico Mendes ridisegnando gli spazi e riqualificando l’area giochi. Siamo alla vigilia di una grande trasformazione che darà nuova vita ad un’area che, nel tempo, ha subito un degrado che dobbiamo assolutamente superare”.​