Nuovo ingresso nella Consulta Giovanile Comunale: Frangiosa prende il posto di Macchitella

  • Redazione
  • Marzo 21, 2026
  • Attualità
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    • Cambio nella Consulta Giovanile di Spoleto. Il Comune, tramite un documento pubblicato ieri all’Albo Pretorio,  ha aggiornato la composizione dell’organismo che rappresenta i giovani del territorio, a seguito di alcune sostituzioni tra i membri.

    In particolare, Nicola Frangiosa, designato dal gruppo scout Agesci Spoleto 1, prende il posto di Leonardo Macchitella.

    Ecco la nuova composizione della Consulta Giovanile comunale: Broglioni Luca, Proietti Picotti Filippo, Restani Giacomo, Rossi Saverio (segretario), Tosti Anna, Calai Michele, Mazzoccanti Emanuele, Lovecchio Elisa, Campana Alessandro (presidente), Clarici Monini Tommaso, Corvara Gaia (vicepresidente), Fracassa Lavinia, Giannoni Francesco, Giuliani Vanessa, Caiazza Nicole e Frangiosa Nicola.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....