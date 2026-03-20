Nuovo ingresso nella Consulta Giovanile Comunale: Frangiosa prende il posto di Macchitella

Cambio nella Consulta Giovanile di Spoleto. Il Comune, tramite un documento pubblicato ieri all’Albo Pretorio, ha aggiornato la composizione dell’organismo che rappresenta i giovani del territorio, a seguito di alcune sostituzioni tra i membri.
In particolare, Nicola Frangiosa, designato dal gruppo scout Agesci Spoleto 1, prende il posto di Leonardo Macchitella.
Ecco la nuova composizione della Consulta Giovanile comunale: Broglioni Luca, Proietti Picotti Filippo, Restani Giacomo, Rossi Saverio (segretario), Tosti Anna, Calai Michele, Mazzoccanti Emanuele, Lovecchio Elisa, Campana Alessandro (presidente), Clarici Monini Tommaso, Corvara Gaia (vicepresidente), Fracassa Lavinia, Giannoni Francesco, Giuliani Vanessa, Caiazza Nicole e Frangiosa Nicola.
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