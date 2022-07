“Nuovo impulso per la città dal bilancio comunale. Mani libere per nuovi progetti”

Il comunicato stampa del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il Partito Democratico di Spoleto si congratula con gli amministratori e i tecnici comunali per il lavoro svolto in fase di predisposizione ed elaborazione del bilancio dell’Ente approvato in questi giorni.

Su impulso della Giunta, tra i meriti vanno riconosciuti quelli di aver ripianato in anticipo il disavanzo di amministrazione dello scorso anno (un milione e 100mila euro); di aver analizzato minuziosamente i residui attivi e passivi ottimizzandone la gestione; di aver rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti una buona parte dei 209 mutui, alcuni addirittura risalenti agli anni Settanta. Particolare attenzione è stata posta a quei mutui i cui fondi erano stati solo parzialmente utilizzati. Ciò ha consentito di liberare circa un milione e 500mila euro di risorse.

I primi risultati di questo lavoro certosino si stanno ottenendo con maggiori incassi dei residui attivi sia tributari che extratributari e grazie a quanto ottenuto sui mutui. Ciò darà impulso alla realizzazione dei progetti in campo. Nell’immediato, il miglior risultato di amministrazione, si tradurrà in un “piano strade” che permetterà, in maniera chiara e trasparente, di avere un cronoprogramma di interventi su centinaia di chilometri di strade urbane ed extraurbane.

Siamo di fronte ad una gestione della cosa pubblica prudenziale, ma efficace. Una gestione che punta innanzi tutto alla stabilità e alla sicurezza dei conti senza penalizzazioni. L’esempio positivo più attuale è quello di aver riportato l’imposta di soggiorno alla quota pre-commissariale, nonostante l’ottimo andamento della stagione turistica avrebbe permesso, con il previsto raddoppio, di rimpinguare in maniera significativa le casse comunali.

Si apre una fase nuova per la città di Spoleto. Il Partito Democratico, attraverso i propri rappresentanti si sente fortemente motivato a dare un contributo fattivo affinché la città possa reggere l’urto delle difficoltà del difficile momento storico che stiamo vivendo a livello planetario. Infatti con l’approvazione del bilancio comunale sono state poste le basi per la realizzazione delle linee di mandato per le quali i cittadini ci hanno votato.

Con ben chiaro il concetto di “sostenibilità” tre sono gli obiettivi generali sui quali si punterà nel prossimo triennio attraverso un piano ben strutturato, non con il classico libro dei sogni:

● Spoleto, città Aperta

● Spoleto, città delle Bellezze

● Spoleto, città dell’Innovazione

Punti cardine che ben presto daranno i loro frutti. Il Partito Democratico dà il suo sostegno pieno a questa impostazione garantendo il proprio appoggio e proseguendo, attraverso segnalazioni e suggerimenti, anche nel ruolo di pungolo e di sentinella delle molteplici esigenze dei cittadini e del territorio.