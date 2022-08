Nuovo importante riconoscimento per il Boxing Club “Diego Bartolini”

Il tecnico Valentino Spera è stato nominato dalla FPI responsabile regionale per l’attività giovanile

Proseguono le soddisfazioni per il Boxing Club “Diego Bartolini”. Dopo le medaglie d’oro conquistate in Coppa Italia tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, il sodalizio spoletino in questi giorni sta festeggiando un altro importante risultato. Valentino Spera, uno dei tecnici dell’associazione, è stato infatti nominato responsabile regionale per l’attività giovanile dal delegato umbro della Federazione pugilistica italiana (FPI) Simone Duchi.

Una notizia importante che certifica e conferma la qualità del lavoro portato avanti quotidianamente dal Club “La Sfida”, divenuto ormai un punto di riferimento per tutti i giovani che intendono avvicinarsi e mettersi alla prova nella nobile arte. E le novità non finiscono qua. Il 3 settembre, a partire dalle ore 21 al palazzetto dello sport di viale Martiri della Resistenza, si terrà la “Spoleto Boxing Night”: una manifestazione interregionale che vedrà affrontarsi numerosi atleti umbri ed abruzzesi.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno economico garantito da alcuni sponsor che, da ormai diversi mesi, hanno deciso di supportare le attività del Boxing Club “Diego Bartolini”. L’elenco, in particolare, comprende: Martiniani Service, Cieffe Srl, Caffè Aci e la Taverna del Pescatore. Il Comune, dal canto suo, ha deciso di concedere il proprio patrocinio alla rassegna.

L’ingresso è gratuito e per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero 334/9337022. “Siamo molto soddisfatti degli ultimi riconoscimenti – ha affermato Valentino Giacomelli – che qualificano ulteriormente la nostra palestra”.