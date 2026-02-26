Nuovo episodio sala relax con Davide Gasparrini

Chi l’ha detto che per fare grandi musical bisogna stare a New York o Londra?

Davide Gasparrini, classe ’95, ci dimostra che con passione, studio e un pizzico di follia si può portare Rent nel cuore dell’Umbria.

Nato e cresciuto a Bevagna (la “piccola Parigi umbra”), Davide è un performer, organizzatore e direttore artistico che si divide tra il Teatro Stabile dell’Umbria e la sua compagnia, Agape Teatro.

In questa puntata ci racconta come una visione di Moulin Rouge a 8 anni gli abbia cambiato la vita, il percorso in accademia a Milano, le sfide di gestire un teatro di provincia e il successo incredibile del Presepe Vivente Medievale, premiato persino dal TG1.

Tra gnocchi al Sagrantino e coreografie rock, una storia di dedizione e amore per il palcoscenico.