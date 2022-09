Nuovo Direttivo per L’Associazione Amici delle Miniere

Vincenza Campagnani eletta Presidente

L’Associazione Amici delle Miniere, a seguito delle scadenze statutarie degli organi associativi, ha convocato l’assemblea degli iscritti per votare il rinnovo degli organi dell’associazione in data 10 settembre 2022.

Le elezioni si sono svolte presso il Museo delle Miniere di Morgnano Pozzo Orlando, per il Comune di Spoleto era presente l’Ass.re Danilo Chiodetti.

A seguito disponibilità degli associati presenti è stata nominata la commissione elettorale, che ha vigilato sulla regolarità dell’elezioni e su tutte le operazioni inerenti agli scrutini.

Il nuovo direttivo come da insediamento del 18 settembre 2022 è composto da Vincenza Campagnani, eletta alla carica di Presidente, Catia Passeri Vice presidente, Francesco Segoni Segretario/Tesoriere, Marilena Cestari e Valeria Severini Consiglieri, Marcella Virgili, Lucio Crivelli, Antonio Cera Probiviri, Sergio Rossi Revisore dei conti.

Le prime dichiarazioni della Presidente Vincenza Campagnani:

“ Dopo tanti anni, torno a rappresentare l’associazione Amici delle Miniere, voglio innanzi tutto ringraziare la Professoressa Anna Rita Magna che, nonostante le difficoltà incontrate in questi ultimi anni, ha portato avanti con tanto impegno le attività dell’associazione .

Ora abbiamo rimesso in piedi una bella squadra, con gente nuova e piena di entusiasmo, speriamo di non deludere le aspettative dei cittadini, cercheremo in ogni modo di non far spezzare il filo della memoria.

Grazie a tutti coloro che hanno creduto e continueranno a credere in noi.”