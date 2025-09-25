Nuovo corso per volontari della Croce Rossa Italiana

    • Il Comitato Croce Rossa Italiana di Spoleto dà avvio ad un nuovo corso di formazione per diventare VOLONTARIO.

    La nuova normativa in materia di formazione stabilisce l’unicità della formazione di base che deve contraddistinguere qualsiasi volontario CRI indipendentemente dalla successiva specializzazione che intenderà intraprendere una volta entrato a far parte dell’Associazione.

    Il programma del corso si caratterizza per un profilo informativo che tiene conto della necessità, per chi intende dare il suo apporto alla CRI, di conoscerne storia e peculiarità, prerogative ed attività.

    Non mancano, inoltre, le nozioni di primo soccorso e di educazione sanitaria , che consentono di avere una prima informativa su “cosa fare” e soprattutto “cosa non fare” in caso di infortunio.

    Il Comitato di Spoleto sta organizzando un corso di accesso per volontari proprio per dare l’opportunità a chiunque abbia i requisiti richiesti, di frequentarlo. 

    Potranno iscriversi coloro che hanno compiuto 14 anni senza alcun limite massimo di età.

    Il corso avrà inizio il 06 ottobre 2025 e terminerà il 25 ottobre 2025.

    Le lezioni saranno on line ad eccezione della giornata del 25 ottobre che si svolgerà in presenza presso la Sede del Comitato in Spoleto, Via Piersanti Mattarella 5.

    Gli orari delle lezioni on line, che avranno prevalentemente luogo la sera a partire dalle ore 20,30, potranno essere consultati sul sito GAIA.CRI.IT.

    Chi è interessato potrà iscriversi direttamente sul sito GAIA.CRI.IT.

    ​ 

     

    Al fine di consentire a tutta la popolazione di conoscere meglio tutte le attività svolte dalla Associazione, SABATO 4 OTTOBRE saremo presenti con uno stand a Spoleto in Piazza Garibaldi dove alcuni volontari presenteranno più nel dettaglio lo spirito del volontariato e quanto a livello territoriale il nostro Comitato realizza e concretizza.

    Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il numero   3395906648, 3668331338 e lo 0743/222525; oppure scrivere all’ indirizzo e mail:  spoleto@cri.it  .  

