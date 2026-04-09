Nuovo corso gratuito di formazione digitale al Punto Digitale Facile – DigiPass di Spoleto

  • Redazione
  • Aprile 9, 2026
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    • Proseguono le attività del Punto Digitale Facile – DigiPass di Spoleto, che per il mese di aprile organizza un nuovo corso gratuito di formazione nell’ambito del progetto ON POINT – Formazione Digitale.

     

    L’iniziativa è pensata per supportare cittadini e lavoratori nell’utilizzo efficace del computer, sia nella vita quotidiana che in ambito professionale, offrendo competenze pratiche e aggiornate.

     

    Il percorso formativo si articola in tre lezioni da tre ore ciascuna: Lezione 1 (codici E02 – E06) Uso del computer in modo semplice ed efficace, gestione della posta elettronica e della comunicazione digitale, utilizzo del cloud per salvare e condividere file; Lezione 2 (codici E04 – E05) Utilizzo dei principali strumenti di produttività (Word, Excel, PowerPoint e Access), organizzazione di attività e appunti digitali, strumenti per il telelavoro; Lezione 3 (codici C01 – C07) Introduzione all’intelligenza artificiale, uso di chatbot e agenti AI, applicazioni pratiche per la produttività.

     

    Il corso, che si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella sede del DigiPass Spoleto in via Antonio Busetti 28, prevede frequenza settimanale, con possibilità di scelta tra due calendari: martedì 14, 21 e 28 aprile o mercoledì 15, 22 e 29 aprile.

     

    La partecipazione è gratuita con posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0743 218152 o scrivere all’indirizzo email: puntodigitalefacilespoleto@gmail.com.

     

    Il progetto ON POINT, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, prevede oltre 270 corsi gratuiti su tutto il territorio regionale. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze digitali di base e avanzate, promuovere l’inclusione e aiutare le persone a orientarsi con maggiore sicurezza nel mondo digitale.

     

     

    Il Punto Digitale Facile – DigiPass Spoleto (digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it, 0743218152, 3351000221) è aperto il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

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    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!