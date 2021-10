Operativa da qualche mese nella città di Spoleto la nuova realtà si rivolge ai più giovani

Uno spazio accogliente e motivante, curato nei minimi dettagli a partire dagli arredi e dalle attrezzature, scelte pensando prima di tutto alle necessità dei più piccoli e al loro utilizzo in maniera autonoma.

Da qualche mese è operativo a Spoleto, in via del Sacro Cuore 15, Edu RAP – Riabilitazione Ascolto Prevenzione, il nuovo Centro Multidisciplinare nato per accompagnare i bambini nelle diverse fasi e sfide dell’età evolutiva, dalla prima infanzia all’adolescenza.

Il Centro è dotato dei più aggiornati strumenti e test psicometrici utilizzati per la valutazione specialistica, scelti secondo le ultime linee guida in materia. Ogni dettaglio è frutto di attenta ponderazione: anche la scelta dei materiali degli arredi, orientata privilegiando le produzioni ecologiche e a km 0.

Allestito grazie a un finanziamento della Regione Umbria nell’ambito del progetto Edudesign sull’innovazione sociale e lo sviluppo di nuovi servizi di welfare territoriale, il Centro conta su di un’équipe multidisciplinare di specialisti che, lavorando in team, prende in carico globalmente il bambino o l’adolescente, insieme alla sua famiglia, dalla fase di diagnosi a quella terapeutica e di sostegno.

I principali servizi offerti dal Centro sono: Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; Psicologia dell’età evolutiva; Logopedia; Terapia occupazionale pediatrica e Sostegno all’apprendimento con doposcuola specialistico anche per bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. Attraverso tali servizi, il team di specialisti costruisce percorsi personalizzati occupandosi di prevenzione e valutazione di disturbi di coordinazione motoria, ritardi psicomotori e cognitivi, disturbi dell’attenzione e del comportamento o dell’apprendimento, disturbi dello spettro autistico e del linguaggio, problematiche legate a ansia, disturbi affettivi e altre problematiche psicologiche tipiche delle varie fasi della crescita. Interviene, inoltre, per incrementare la partecipazione alla vita quotidiana in bambini che hanno difficoltà di attenzione, iperattività o altre problematiche.

EduLAbs è invece il nuovo servizio che prevede la realizzazione di Laboratori Esperienziali Creativi di Scienze e Musica, completamente in Inglese, in orari extrascolastici, per bambini e adolescenti di varie fasce d’età – dai 2 anni in su. La metodologia, innovativa, si basa sull’uso del Total Physical Response, con la correlazione fra azione e linguaggio, l’esposizione a input comprensibili e la riduzione dello stress.

I principali servizi offerti sono: Saturday Morning Labs – cicli di 8 incontri di inglese e musica per bambini dai 2 ai 6 anni DI Sabato mattina; Afternoon English Labs – incontri esperienziali, un pomeriggio a settimana, a settimana in inglese per bambini dai 6 ai 10 anni; Progetti Speciali per le scuole – organizzazione di corsi e laboratori di inglese per le scuole di ogni ordine e grado.

Il trainer Massimiliano Mariani, con una formazione internazionale grazie a corsi in Italia, Scozia, Irlanda e Inghilterra, certificato Very Young Learners Teacher da International House, è un esperto in comunicazione e didattica emozionale. Sarà affiancato da educatrici professionali in grado di aiutare i più piccoli a seguire i laboratori con efficacia.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui nuovi servizi sono reperibili on line nella piattaforma digitale www.educommunity.com, ove è possibile effettuare il servizio di prentoazione..

EDUCOMMUNITY

Via del Sacro Cuore n. 15 – Spoleto

Mobile: 331 1812014

Mail: dimmi@educommunity.net

www.educommunity.net

Educommunity è la prima cooperativa di comunità nata nel nostro territorio per disegnare insieme alle persone e ai principali stakeholder locali servizi innovativi e integrativi per l’infanzia e l’adolescenza. Serve i territori di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria.

Educommunity nasce grazie al progetto EduDesign, sviluppato come ente capofila dalla Cooperativa Il Cerchio e finanziato dalla Regione Umbria, nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo e del Fondo europeo di Sviluppo regionale 2014-2020, tramite un bando per lo sviluppo di azioni innovative di welfare territoriale.