Nuovo CDA Vus. La posizione del Comune di Spoleto

L’amministrazione comunale di Spoleto stigmatizza le modalità adottate per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Valle Umbra Servizi.



La Giunta comunale di Spoleto ha lavorato per garantire all’azienda una nomina di vertice all’altezza delle sfide che dovranno essere affrontate, delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti e del sistema idrico, in un periodo storico che non consente approssimazioni e sottovalutazioni.



Il nome proposto per la presidenza della Valle Umbra Servizi è stato quello del dottor Raphael Rossi, la cui pluriennale esperienza a servizio di società e amministrazioni pubbliche su temi centrali come ciclo dei rifiuti, igiene urbana, ciclo idrico integrato, riorganizzazione aziendale è conosciuta, certificata e sempre positivamente valutata.



Purtroppo l’azione del sindaco di Foligno Stefano Zuccarini ha seguito unicamente il criterio dell’appartenenza politica, senza alcuna condivisione, forte delle percentuali ma povero di prospettiva. Tutto questo è avvenuto nonostante Spoleto, secondo Comune per quote societarie, insieme ad altri comuni soci, abbia cercato di anteporre a questa logica meramente spartitoria questioni di merito, individuando una figura che, per competenze e curriculum, sarebbe senza dubbio stato in grado di sostenere le responsabilità di un’azienda così importante per i 22 territori che ne fanno parte.



Il voto del Comune di Spoleto, espresso dall’assessora Agnese Protasi, non poteva quindi che essere contrario, così come non potevano essere avallate le modifiche allo Statuto che prevedevano l’introduzione dei tre mandati, invece di due, per la carica di presidente.



La Giunta comunale di Spoleto, pur non condividendo questo modo di intendere la politica e la gestione della cosa pubblica, sempre più avulsa dal merito delle questioni e delle problematiche che interessano tutti i cittadini e le cittadine, continuerà a lavorare per migliorare l’efficienza dei servizi garantiti dalla Valle Umbra Servizi.​

Comunicato stampa del Comune di Spoleto