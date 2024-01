Il prossimo spettacolo è in programma il 21 gennaio al Teatro Nuovo Menotti

Nuovo appuntamento per la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”, ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

Domenica 21 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” andrà in scena “Sogno”, uno spettacolo tratto da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, della Compagnia Fontemaggiore, con Enrico De Meo, Chiara Mancini, Valentina Renzulli, Andrea Volpi, ideazione, regia e maschere di Beatrice Ripoli.

La messa in scena di “Sogno” mette in evidenza gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti. Il dubbio dei personaggi, sul quale spesso ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale o cosa non lo sia, è affrontato in modo leggero e divertente. Sogno è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli questo classico del teatro mondiale.

Con la “Domenica dei sogni” torna anche l’appuntamento “La Biblioteca va a Teatro”. Mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione il foyer del Teatro diventerà uno spazio in cui sarà possibile prendere in prestito libri per ragazzi, in cui saranno presentate storie, racconti e personaggi delle letteratura per i più piccoli.

Il prossimo e ultimo spettacolo della rassegna sarà “Rime insaponate” della Caccademia Perduta/Romagna Teatri, in programma domenica 25 febbraio, vincitore del Premio del pubblico della Rassegna Piccoli Palchi 2022/2023.