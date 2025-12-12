Nuovo appuntamento per la Domenica dei Sogni Teatro Famiglia. “L’abete, una storia di Natale”

Si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti “L’abete, una storia di Natale”, lo spettacolo natalizio dell’edizione 2025-2026 della rassegna di Teatro Famiglia “La domenica dei sogni”, ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“L’abete, una storia di Natale” è uno spettacolo del TEATROP Sara Crispini, con Greta Belometti, Giuseppe Ferrise e Corinne Cerminara, per la regia di Pierpaolo Bonaccurso ed è adatto ad un pubblico a partire dai 3 anni.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis alle rappresentazioni della durata di circa 60 minuti, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30. Abbonamenti € 25.00).

In occasione di questo appuntamento, si rinnova anche “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

Il prossimo spettacolo “La libreria fantastica” del Teatro Verde è in programma per domenica 11 gennaio anziché domenica 18 gennaio come precedentemente comunicato. La rassegna si concluderà con “Giovanni senza parole” di Crest Coop teatrale il 1 febbraio.

L’abete, una storia di Natale

La libraia Gaia, durante il solstizio di inverno, è impegnata nei preparativi per la grande “Festa degli Alberi di Natale Parlanti”, una tradizione magica in cui gli abitanti del villaggio portano i loro libri preferiti per leggere insieme storie che scaldano il cuore. Durante i preparativi, Gaia trova un vecchio libro impolverato: L’Abete, il racconto preferito di sua nonna. Ricorda con emozione le parole della nonna, che parlava di antiche leggende secondo cui, leggendo le storie con il cuore aperto, gli spiriti dei libri possono manifestarsi e incontrare i lettori. Mentre le luci danzano, le pagine prendono vita attraverso immagini di sabbia che si trasformano sotto gli occhi degli spettatori. Proiezioni, suoni e canti arricchiscono la narrazione, portando Gaia e il pubblico in un viaggio emozionante dove realtà e fantasia si intrecciano. E chissà… forse, in quella notte speciale, uno spirito dei libri si farà davvero vedere!