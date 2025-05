Nuovo appuntamento con la rassegna di conferenze dell’Accademia degli Ottusi

L’Accademia degli Ottusi di Spoleto prosegue con la rassegna di conferenze “Incontri in Biblioteca” a Palazzo Mauri (Via Brignone, 14). Il prossimo appuntamento, in programma lunedì 26 maggio, alle ore 17, è dedicato alla Topografia antica con il titolo: “Alcune note sul paesaggio antico della Valle Spoletana dalla colonia latina a Teodorico”.

Paolo Camerieri tratterà un argomento di grande interesse storico e archeologico: le trasformazioni subite dal paesaggio antico della Valle spoletana durante il lungo periodo compreso fra la colonia latina (241 a.C.) e la bonifica di Teodorico (507-512 d.C). Verrà presa in considerazione l’area geografica a nord di Spoleto e in particolare la zona compresa fra le Fonti del Clitunno e Trevi.

L’incontro con Paolo Camerieri viene riproposto dopo l’annullamento dovuto al terremoto del 23 aprile scorso e dopo lo svolgimento dei primi appuntamenti della stessa rassegna iniziata il 14 aprile scorso con il professor Rodney Lokaj sul tema “Fabio Vigili: vescovo spoletino, umanista, poeta”; a seguire, giovedì 24 aprile è stata Laura Mariani a presentare il suo libro “L’Ottocento delle attrici” ed il 16 maggio Luisa Valente ha illustrato “Ildegarda di Bingen. Mulier, filosofa, scienziata e compositrice del XII secolo”. A concludere l’iniziativa saranno Enrico Gatti e Francesco Zimei che presenteranno il libro “Il giovane Corelli. Nuovi documenti e contesti”, martedì 24 giugno (ore 17). «L’Accademia degli Ottusi – spiegano gli organizzatori – presenta la rassegna di conferenze 2025, dedicata innanzitutto ai temi cari alla sua programmazione pluriennale, tra cui la riscoperta e la valorizzazione degli umanisti spoletini e la promozione della musica barocca. A fianco degli umanisti spoletini più famosi, come Gioviano Pontano, Pierfrancesco Giustolo e Benedetto Egio, di recente sta emergendo la figura del vescovo spoletino “Fabio Vigill” che sarà protagonista della prima conferenza in programma. Nell’intento di dare spazio alla musica barocca con i suoi concerti di fine anno e con altre iniziative culturali, l’Accademia propone la presentazione di un volume sul periodo giovanile di “Arcangelo Corelli”, protagonista di grande rilievo della storia della musica. All’affascinante mondo della topografia antica è dedicato, poi, l’incontro sulla “Valle Spoletana nei secoli tra la colonia latina e la bonifica di Teodorico”, mentre alle figure storiche femminili, poco note e sottovalutate nei secoli, sono dedicati due incontri, uno riservato alla presentazione del volume l’”Ottocento delle attrici “e l’altro ad” Ildegarda di Bingen”, personaggio del secolo XII dall’ingegno particolarmente versatile. L’invito a partecipare è rivolto, come sempre, a tutti e in particolare a coloro che hanno interesse per gli approfondimenti culturali non solo di ambito spoletino, ma anche italiano ed europeo».