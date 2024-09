Nuovo anno scolastico. Il saluto del sindaco Sisti e dell’assessora Renzi

È iniziato oggi un nuovo anno scolastico. Alcuni di voi sono rientrati in classe questa mattina dopo la pausa estiva, mentre tutti gli altri, tra domani e mercoledì, riprenderanno regolarmente le lezioni.

Vi avviate, immaginiamo rinfrancati e rinfrancate da questi mesi di esperienze e divertimento, verso una nuova tappa del vostro percorso di crescita e di maturazione, un altro tassello a comporre il vostro mosaico, una costruzione umana e di conoscenze che non si interrompe mai, che vi accompagna giorno dopo giorno fornendovi gli strumenti per raggiungere i vostri obiettivi, per comprendere il mondo in cui state crescendo.

Da parte nostra lavoriamo quotidianamente per rendere meno gravosa possibile, per voi e per le vostre famiglie, questa fase di rinnovamento dell’edilizia scolastica, velocizzando le pratiche ed i lavori in essere e mettendovi a disposizione i mezzi ed i luoghi più idonei.

La scuola è una comunità fatta di studio, progetti, azioni, esperienze, confronto. Un insieme in evoluzione che migliora, trasforma ed evolve la nostra società. Tutto questo avviene attraverso l’impegno e l’abnegazione dei dirigenti, degli insegnanti, degli educatori, del personale amministrativo e di segreteria che lavora nelle nostre scuole, di tutte le persone che, giorno dopo giorno, si prendono cura del vostro tempo.

La comunità della scuola vive all’interno di una comunità più grande, che è quella della nostra città, di Spoleto, fatta di giovani e meno giovani, di mamme e papà, di nonni e nonne, di lavoratori e lavoratrici, di persone che sono tutte impegnate a vivere il presente nel migliore dei modi, al massimo delle proprie capacità.

Di questo insieme vivo e dinamico di uomini e donne voi siete il cuore pulsante, l’ossigeno che dà aria ai polmoni, gli occhi che meglio e con maggior forza riescono a guardare al futuro. Siete il presente da costruire ed il futuro da conquistare. Siete la parte migliore di noi ed è a voi, non solo ma soprattutto, che dedichiamo i nostri sforzi, il nostro impegno, il nostro lavoro a servizio della comunità.

Auguriamo un inizio pieno di bellezza e di entusiasmo, a voi, alle vostre famiglie, a tutta la comunità educante.

Alla nostra scuola.

Buon inizio!​