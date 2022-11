Nuovi successi per il Boxing Club “Diego Bartolini”

Arlind Bishja e Gabriele Rustici grandi protagonisti della manifestazione organizzata domenica 6 novembre dalla “Global Gym” di Magione

Prosegue il periodo d’oro del Boxing Club “Diego Bartolini”, reduce da un fine settimana ricco di soddisfazioni e risultati positivi. Domenica 6 novembre Arlind Bishja e Gabriele Rustici sono stati impegnati in una manifestazione organizzata dalla “Global Gym” di Magione in occasione dei campionati regionali riservati alle categorie Elite, portando a casa importanti vittorie. Bishja, in particolare, ha affrontato il pari peso Riccardo Negroni, esponente ternano della “Drago Boxing Nello Sabbati”. I due si sono battuti coraggiosamente dando vita ad un match molto applaudito dal numeroso pubblico presente all’interno dell’impianto sportivo. Alla fine ad avere la meglio è stato proprio il pugile spoletino tuttavia anche l’avversario ha dato dimostrazione di essere promettente.

Rustici, dal canto suo, ha condiviso il ring con il beniamino locale della “Global Gym” Michele Macellari. Anche in questo caso l’incontro è risultato equilibrato, con Rustici che fin dal primo minuto è partito all’attacco piazzando numerosi colpi fulminei sia al volto che al bersaglio grosso. Un rendimento eccellente, che gli ha consentito di aggiudicarsi i primi due round. Il terzo è stato invece appannaggio di Macellari, uscito comunque sconfitto dalla sfida con l’esponente del sodalizio spoletino.

Risultati che confermano la bontà del lavoro svolto quotidianamente dagli atleti in questione e dai tecnici Valentino Giacomelli e Valentino Spera entrambi soddisfatti per l’esito della manifestazione, che ha confermato l’ottimo stato di salute del pugilato umbro sotto la guida del presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) Simone Duchi. E non finisce qua. Venerdì 4 novembre, infatti, Adelmo Gabriele Giacomelli ha inanellato l’ennesimo successo della propria carriera battendo il pari categoria Matthew Foresi della società pugilistica marchiagiana “Nike Fermo”.

Ottima anche la prestazione fornita, nella medesima serata, da Lorenzo Rainone che ha ottenuto un meritato pareggio contro un pari peso marchigiano. Nella scorsa settimana il Boxing Club “Diego Bartolini” ha poi partecipato ad un collegiale coordinato dal maestro Franco Piatti e svoltosi nell’ambito del progetto della FPI dal titolo “Ricerca del talento”. L’iniziativa ha visto protagoniste Irene Patito, Irene Pirri, Sofia Pirri, Giorgia Federiconi e Martina Montagna le quali, nell’occasione, si sono confrontate con atlete provenienti da tutta Italia. Alla rassegna avrebbe dovuto partecipare anche Gaia Cesaretti, costretta poi a dare forfait a causa dell’influenza.