Nuovi orari per i musei della Spoleto Card e per gli Infopoint

Tutti gli orari di apertura al pubblico​ a partire da sabato 4 luglio

Definiti tutti gli orari di apertura al pubblico dei musei della Spoleto Card e dell’Infopoint di piazza della Libertà a partire da sabato 4 luglio.

La Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto sarà aperto dal giovedì alla domenica

dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.15. Dal lunedì al mercoledì chiuso)

L’apertura del Museo Archeologico Nazionale e del Teatro Romano di Spoleto sarà dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00. Lunedì chiuso).

Nel mese di luglio la Casa Romana sarà aperta al pubblico il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (chiuso dal lunedì al mercoledì), mentre ad agosto e settembre l’apertura sarà garantita il giovedì dalle 10.00 alle 14.00 e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (chiuso dal lunedì al mercoledì).

Apertura nei weekend per la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. A luglio il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 (chiuso dal lunedì al giovedì). Ad agosto e settembre l’apertura è prevista il venerdì dalle 15.30 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (chiuso dal lunedì al giovedì).

Per quanto riguarda invece Palazzo Collicola, che comprende la Galleria d’Arte Moderna G. Carandente, l’Appartamento Nobile e le mostre temporanee di Paolo Canevari ‘Materia Oscura’ e di Gianni Asdrubali ‘Surfing with the Alien’, l’apertura nel mese di luglio sarà dal venerdì alla domenica (10.30-13.00/15.30-19.00 – chiuso dal lunedì al giovedì), mentre ad agosto e settembre sarà possibile visitare il Palazzo e le mostre il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 (chiuso dal lunedì al mercoledì).

La mattina di sabato 4 luglio Palazzo Collicola sarà chiuso al pubblico e aprirà dalle ore 15.30.

Il servizio di informazione turistica dell’INFOPOINT in piazza della Libertà sarà garantito, nel mese di luglio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 (dal lunedì al giovedì chiuso). Ad agosto e settembre il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30 (dal lunedì al giovedì chiuso).