Nuovi orari del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto

Il Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto (MuST), in Largo Ermini, a partire da oggi, giovedì 10 aprile, osserverà un nuovo orario di apertura pensato per accogliere un numero maggiore di curiosi, famiglie, studenti e appassionati di natura e scienza.

Sarà aperto ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Sarà possibile ammirare fossili, scheletri, animali del nostro territorio, strumenti scientifici e apprendere storie ed aneddoti che parlano di biodiversità e ambiente, acquistando un biglietto intero al costo di € 3,00, o ridotto (18–25 anni) a € 2,00.

Per informazioni si può consultare il sito internet www.mustspoleto.com o scrivere a info@mustspoleto.com.

La storia del Museo delle Scienze e del Territorio (MuST) inizia nella seconda metà dell’Ottocento – con la collezione geo-paleontologica del Conte Toni – riprende nel 1986 con la prima proposta di un Laboratorio di Scienze della Terra e continua oggi con la ristrutturazione dei locali, l’acquisizione della collezione zoologica del Professor Bernardino Ragni e il nuovo allestimento inaugurato a Febbraio 2023