Nuovi appuntamenti con SMARTLAB

Laboratori su Robotica, Coding ed Elettronica

Ancora nuovi appuntamenti per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni presso la sede del Digipass Spoleto (via Busetti).



Per sabato 30 aprile sono in programma due laboratori: il primo “Cambiamenti climatici e inquinamento”, è un laboratorio dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni (si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30), per celebrare la Giornata della Terra e progettare navi e barche in grado di ripulire gli oceani.



Il secondo, “Inventiamo personaggi”, è rivolto ai bambini da 3 a 6 anni, organizzati in due gruppi e si terrà dalle 17.00 alle 17.45 e dalle 18.00 alle 18.45. I partecipanti verranno accompagnati nella progettazione e realizzazione di personaggi che saranno i protagonisti di storie fantastiche.



I laboratori sono ad ingresso gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero 3351000221.

È previsto un massimo di 14 partecipanti per ogni laboratorio.



Si ricorda che i ragazzi dai 12 ai 14 anni per partecipare devono essere in possesso del green pass rafforzato.