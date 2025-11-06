“Nuove misure di sostegno economico per gli agricoltori umbri colpiti dall’epidemia di Lingua Blu ”, il Consiglio Regionale approva all’unanimità la mozione di Lisci

L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere regionale Stefano Lisci (PD) che impegna la Giunta a “prevedere, in

sede di Bilancio di previsione 2026, un fondo straordinario e dedicato con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, specificamente destinate a sostenere le aziende agricole umbre colpite

dalla Lingua Blu; a definire criteri di assegnazione dei ristori che

tengano conto delle perdite dirette (mortalità, spese veterinarie,

farmaci) e indirette (calo della produzione, danni al mercato),

semplificando al contempo le procedure burocratiche per l’accesso ai

fondi; a istituire una task force regionale, in collaborazione con le

associazioni di categoria, per monitorare costantemente l’evoluzione

dell’epidemia e per valutare puntualmente l’efficacia delle misure di

sostegno messe in atto”.



“La Lingua Blu, malattia virale non contagiosa per l’uomo ma

devastante per il bestiame – ha ricordato Lisci – ha colpito con

particolare virulenza il territorio dell’Umbria, dove si sono

registrati ben 140 focolai, con oltre mille capi di bestiame morti.

Questa epidemia ha causato e continua a causare ingenti perdite

dirette (mortalità degli animali, abbattimenti, costi di gestione

sanitaria) e indirette (riduzione della produttività, calo del

reddito, difficoltà nella commercializzazione e nell’esportazione)

per le aziende agricole del settore zootecnico, in particolare per

quelle che si occupano di ovini, bovini e caprini. In particolare, la

malattia causa una forte riduzione della produzione di latte e un calo

ponderale degli animali; incide negativamente sulla capacità

riproduttiva degli animali, determinando un quadro di emergenza

sanitaria che si ripercuote anche nei mercati, influenzando la

commercializzazione di carne, latte e formaggi. In alcune zone, come

la Valnerina, le perdite sono stimate fino al 15% del patrimonio

ovino. Le misure di contenimento e prevenzione non sono sempre

sufficienti a evitare la diffusione del virus e i danni economici che

ne derivano. Spesso gli agricoltori si trovano a sostenere costi

imprevisti per la vaccinazione, la sorveglianza e la gestione degli

animali malati. La Regione Umbria ha già attivato un piano di

ristori, offrendo contributi fino a 250 euro per capo bovino e 70 euro

per ovicaprino deceduto, oltre al rimborso per lo smaltimento delle

carcasse. Le attuali forme di ristoro e gli aiuti finanziari a

disposizione evidenziano il grande sforzo e l’attenzione della

Regione, ma non sono sufficienti a coprire integralmente le perdite,

dirette e indirette, subite dagli allevatori. È necessario agire con

urgenza per fornire risposte concrete e immediate a una crisi che sta

mettendo in ginocchio numerose famiglie e imprese agricole. Una

risposta efficace e strutturale richiede un impegno finanziario

ulteriore e mirato, che abbia l’obiettivo di garantire alle aziende

colpite una vera ripartenza”.



INTERVENTI



Eleonora Pace (FDI): “Questo è un argomento su cui siamo concordi.

Bene continuare a monitorare, bene i tavoli e la partecipazione,

auspicando che il tema vada scemando e che comunque la maggioranza

riesca a fornire adeguato sostegno agli allevatori”.



Cristian Betti (PD): “C’è grande attenzione su questa

problematica. Quando ne venimmo a conoscenza, l’assessore Meloni si

mosse immediatamente e organizzò una riunione a Cascia con gli

allevatori, c’è stata una risposta immediata. L’Umbria è stata

fra le prime regioni in Italia a farsi carico dei rimborsi per chi sta

subendo le conseguenze della Blue tongue”.



Nilo Arcudi (TPUC): “Su questo tema molto importante noi abbiamo

presentato un’interrogazione per sapere dalla Giunta come si

intendeva agire. Gli interventi effettuati non sono sufficienti, le

aree della Valnerina, dello Spoletino e del Folignate sono state

particolarmente colpite. Condividiamo la mozione, anche se non in

tutti gli aspetti, ma voteremo a favore”.



Simona Meloni (assessore regionale): “Erano circa 10 anni che questa

malattia non colpiva in Umbria. La vaccinazione non è obbligatoria e

gli indennizzi non possono essere presi dalle risorse del sistema

sanitario. Abbiamo perciò scelto di mettere in campo la nostra

finanziaria Gepafin, per poter utilizzare risorse fino a 1 milione di

euro. Sono state snellite le pratiche e messi a disposizione i fondi.

Già da qualche giorno è possibile per gli allevatori fare domanda.

L’obiettivo è di garantire il costo dello smaltimento delle

carcasse fino all’80 per cento delle spese, restituire la spesa per

il capo morto per il 90 per cento, dobbiamo stare dentro tali

parametri. Non basta, ma questi sono gli strumenti che avevamo a

disposizione. Siamo l’unica regione che è già uscita con un avviso

pubblico. La domanda semplificata è uscita, poi vedremo nei prossimi

anni, sperando che non si rinnovi il problema. Non abbiamo un fondo da

destinare a epidemie improvvise ma eventualmente capitoli del bilancio

regionale, quindi si dovrà vedere in sede di bilancio. Per ora ci

siamo occupati dei capi morti e abbiamo tamponato l’emergenza. Un

tavolo di lavoro sul problema già c’è, stiamo monitorando, molti

allevatori hanno potuto fare le vaccinazioni in corso d’opera. Dato

il numero di capi morti il milione di euro stanziato dovrebbe

bastare”.



Nella replica conclusiva, il proponente Lisci ha detto che “è vero

che si è agito in maniera tempestiva ma il problema del danno

economico degli allevatori nella vendita dei prodotti rimane e peserà

anche in futuro, ecco perché la misura dovrebbe essere anche

rinnovata”L’Assemblea legislativa ha

approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere

regionale Stefano Lisci (PD) che impegna la Giunta a “prevedere, in

sede di Bilancio di previsione 2026, un fondo straordinario e dedicato

con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già stanziate,

specificamente destinate a sostenere le aziende agricole umbre colpite

dalla Lingua Blu; a definire criteri di assegnazione dei ristori che

tengano conto delle perdite dirette (mortalità, spese veterinarie,

farmaci) e indirette (calo della produzione, danni al mercato),

semplificando al contempo le procedure burocratiche per l’accesso ai

fondi; a istituire una task force regionale, in collaborazione con le

associazioni di categoria, per monitorare costantemente l’evoluzione

dell’epidemia e per valutare puntualmente l’efficacia delle misure di

sostegno messe in atto”.



“La Lingua Blu, malattia virale non contagiosa per l’uomo ma

devastante per il bestiame – ha ricordato Lisci – ha colpito con

particolare virulenza il territorio dell’Umbria, dove si sono

registrati ben 140 focolai, con oltre mille capi di bestiame morti.

Questa epidemia ha causato e continua a causare ingenti perdite

dirette (mortalità degli animali, abbattimenti, costi di gestione

sanitaria) e indirette (riduzione della produttività, calo del

reddito, difficoltà nella commercializzazione e nell’esportazione)

per le aziende agricole del settore zootecnico, in particolare per

quelle che si occupano di ovini, bovini e caprini. In particolare, la

malattia causa una forte riduzione della produzione di latte e un calo

ponderale degli animali; incide negativamente sulla capacità

riproduttiva degli animali, determinando un quadro di emergenza

sanitaria che si ripercuote anche nei mercati, influenzando la

commercializzazione di carne, latte e formaggi. In alcune zone, come

la Valnerina, le perdite sono stimate fino al 15% del patrimonio

ovino. Le misure di contenimento e prevenzione non sono sempre

sufficienti a evitare la diffusione del virus e i danni economici che

ne derivano. Spesso gli agricoltori si trovano a sostenere costi

imprevisti per la vaccinazione, la sorveglianza e la gestione degli

animali malati. La Regione Umbria ha già attivato un piano di

ristori, offrendo contributi fino a 250 euro per capo bovino e 70 euro

per ovicaprino deceduto, oltre al rimborso per lo smaltimento delle

carcasse. Le attuali forme di ristoro e gli aiuti finanziari a

disposizione evidenziano il grande sforzo e l’attenzione della

Regione, ma non sono sufficienti a coprire integralmente le perdite,

dirette e indirette, subite dagli allevatori. È necessario agire con

urgenza per fornire risposte concrete e immediate a una crisi che sta

mettendo in ginocchio numerose famiglie e imprese agricole. Una

risposta efficace e strutturale richiede un impegno finanziario

ulteriore e mirato, che abbia l’obiettivo di garantire alle aziende

colpite una vera ripartenza”.



INTERVENTI



Eleonora Pace (FDI): “Questo è un argomento su cui siamo concordi.

Bene continuare a monitorare, bene i tavoli e la partecipazione,

auspicando che il tema vada scemando e che comunque la maggioranza

riesca a fornire adeguato sostegno agli allevatori”.



Cristian Betti (PD): “C’è grande attenzione su questa

problematica. Quando ne venimmo a conoscenza, l’assessore Meloni si

mosse immediatamente e organizzò una riunione a Cascia con gli

allevatori, c’è stata una risposta immediata. L’Umbria è stata

fra le prime regioni in Italia a farsi carico dei rimborsi per chi sta

subendo le conseguenze della Blue tongue”.



Nilo Arcudi (TPUC): “Su questo tema molto importante noi abbiamo

presentato un’interrogazione per sapere dalla Giunta come si

intendeva agire. Gli interventi effettuati non sono sufficienti, le

aree della Valnerina, dello Spoletino e del Folignate sono state

particolarmente colpite. Condividiamo la mozione, anche se non in

tutti gli aspetti, ma voteremo a favore”.



Simona Meloni (assessore regionale): “Erano circa 10 anni che questa

malattia non colpiva in Umbria. La vaccinazione non è obbligatoria e

gli indennizzi non possono essere presi dalle risorse del sistema

sanitario. Abbiamo perciò scelto di mettere in campo la nostra

finanziaria Gepafin, per poter utilizzare risorse fino a 1 milione di

euro. Sono state snellite le pratiche e messi a disposizione i fondi.

Già da qualche giorno è possibile per gli allevatori fare domanda.

L’obiettivo è di garantire il costo dello smaltimento delle

carcasse fino all’80 per cento delle spese, restituire la spesa per

il capo morto per il 90 per cento, dobbiamo stare dentro tali

parametri. Non basta, ma questi sono gli strumenti che avevamo a

disposizione. Siamo l’unica regione che è già uscita con un avviso

pubblico. La domanda semplificata è uscita, poi vedremo nei prossimi

anni, sperando che non si rinnovi il problema. Non abbiamo un fondo da

destinare a epidemie improvvise ma eventualmente capitoli del bilancio

regionale, quindi si dovrà vedere in sede di bilancio. Per ora ci

siamo occupati dei capi morti e abbiamo tamponato l’emergenza. Un

tavolo di lavoro sul problema già c’è, stiamo monitorando, molti

allevatori hanno potuto fare le vaccinazioni in corso d’opera. Dato

il numero di capi morti il milione di euro stanziato dovrebbe

bastare”.



Nella replica conclusiva, il proponente Lisci ha detto che “è vero

che si è agito in maniera tempestiva ma il problema del danno

economico degli allevatori nella vendita dei prodotti rimane e peserà

anche in futuro, ecco perché la misura dovrebbe essere anche

rinnovata”