“Nuove misure di sostegno economico per gli agricoltori umbri colpiti dall’epidemia di Lingua Blu ”, il Consiglio Regionale approva all’unanimità la mozione di Lisci

  • Novembre 6, 2025
  • Consiglio Regionale
    •  L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere regionale Stefano Lisci (PD) che impegna la Giunta a “prevedere, in
    sede di Bilancio di previsione 2026, un fondo straordinario e dedicato con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, specificamente destinate a sostenere le aziende agricole umbre colpite
    dalla Lingua Blu; a definire criteri di assegnazione dei ristori che
    tengano conto delle perdite dirette (mortalità, spese veterinarie,
    farmaci) e indirette (calo della produzione, danni al mercato),
    semplificando al contempo le procedure burocratiche per l’accesso ai
    fondi; a istituire una task force regionale, in collaborazione con le
    associazioni di categoria, per monitorare costantemente l’evoluzione
    dell’epidemia e per valutare puntualmente l’efficacia delle misure di
    sostegno messe in atto”.

    “La Lingua Blu, malattia virale non contagiosa per l’uomo ma
    devastante per il bestiame – ha ricordato Lisci – ha colpito con
    particolare virulenza il territorio dell’Umbria, dove si sono
    registrati ben 140 focolai, con oltre mille capi di bestiame morti.
    Questa epidemia ha causato e continua a causare ingenti perdite
    dirette (mortalità degli animali, abbattimenti, costi di gestione
    sanitaria) e indirette (riduzione della produttività, calo del
    reddito, difficoltà nella commercializzazione e nell’esportazione)
    per le aziende agricole del settore zootecnico, in particolare per
    quelle che si occupano di ovini, bovini e caprini. In particolare, la
    malattia causa una forte riduzione della produzione di latte e un calo
    ponderale degli animali; incide negativamente sulla capacità
    riproduttiva degli animali, determinando un quadro di emergenza
    sanitaria che si ripercuote anche nei mercati, influenzando la
    commercializzazione di carne, latte e formaggi. In alcune zone, come
    la Valnerina, le perdite sono stimate fino al 15% del patrimonio
    ovino. Le misure di contenimento e prevenzione non sono sempre
    sufficienti a evitare la diffusione del virus e i danni economici che
    ne derivano. Spesso gli agricoltori si trovano a sostenere costi
    imprevisti per la vaccinazione, la sorveglianza e la gestione degli
    animali malati. La Regione Umbria ha già attivato un piano di
    ristori, offrendo contributi fino a 250 euro per capo bovino e 70 euro
    per ovicaprino deceduto, oltre al rimborso per lo smaltimento delle
    carcasse. Le attuali forme di ristoro e gli aiuti finanziari a
    disposizione evidenziano il grande sforzo e l’attenzione della
    Regione, ma non sono sufficienti a coprire integralmente le perdite,
    dirette e indirette, subite dagli allevatori. È necessario agire con
    urgenza per fornire risposte concrete e immediate a una crisi che sta
    mettendo in ginocchio numerose famiglie e imprese agricole. Una
    risposta efficace e strutturale richiede un impegno finanziario
    ulteriore e mirato, che abbia l’obiettivo di garantire alle aziende
    colpite una vera ripartenza”.

    INTERVENTI

    Eleonora Pace (FDI): “Questo è un argomento su cui siamo concordi.
    Bene continuare a monitorare, bene i tavoli e la partecipazione,
    auspicando che il tema vada scemando e che comunque la maggioranza
    riesca a fornire adeguato sostegno agli allevatori”.

    Cristian Betti (PD): “C’è grande attenzione su questa
    problematica. Quando ne venimmo a conoscenza, l’assessore Meloni si
    mosse immediatamente e organizzò una riunione a Cascia con gli
    allevatori, c’è stata una risposta immediata. L’Umbria è stata
    fra le prime regioni in Italia a farsi carico dei rimborsi per chi sta
    subendo le conseguenze della Blue tongue”.

    Nilo Arcudi (TPUC): “Su questo tema molto importante noi abbiamo
    presentato un’interrogazione per sapere dalla Giunta come si
    intendeva agire. Gli interventi effettuati non sono sufficienti, le
    aree della Valnerina, dello Spoletino e del Folignate sono state
    particolarmente colpite. Condividiamo la mozione, anche se non in
    tutti gli aspetti, ma voteremo a favore”.

    Simona Meloni (assessore regionale): “Erano circa 10 anni che questa
    malattia non colpiva in Umbria. La vaccinazione non è obbligatoria e
    gli indennizzi non possono essere presi dalle risorse del sistema
    sanitario. Abbiamo perciò scelto di mettere in campo la nostra
    finanziaria Gepafin, per poter utilizzare risorse fino a 1 milione di
    euro. Sono state snellite le pratiche e messi a disposizione i fondi.
    Già da qualche giorno è possibile per gli allevatori fare domanda.
    L’obiettivo è di garantire il costo dello smaltimento delle
    carcasse fino all’80 per cento delle spese, restituire la spesa per
    il capo morto per il 90 per cento, dobbiamo stare dentro tali
    parametri. Non basta, ma questi sono gli strumenti che avevamo a
    disposizione. Siamo l’unica regione che è già uscita con un avviso
    pubblico. La domanda semplificata è uscita, poi vedremo nei prossimi
    anni, sperando che non si rinnovi il problema. Non abbiamo un fondo da
    destinare a epidemie improvvise ma eventualmente capitoli del bilancio
    regionale, quindi si dovrà vedere in sede di bilancio. Per ora ci
    siamo occupati dei capi morti e abbiamo tamponato l’emergenza. Un
    tavolo di lavoro sul problema già c’è, stiamo monitorando, molti
    allevatori hanno potuto fare le vaccinazioni in corso d’opera. Dato
    il numero di capi morti il milione di euro stanziato dovrebbe
    bastare”.

    Nella replica conclusiva, il proponente Lisci ha detto che “è vero
    che si è agito in maniera tempestiva ma il problema del danno
    economico degli allevatori nella vendita dei prodotti rimane e peserà
    anche in futuro, ecco perché la misura dovrebbe essere anche
