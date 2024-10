Nuove lampade a led al Palarota e alla palestra dell’ITIS

Sono stati sistemati gli impianti di illuminazione del Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e della palestra dell’ITIS in via Visso. Gli interventi realizzati dalla Provincia di Perugia hanno consentito la sostituzione di tutte le lampade, circa 50, con nuovi punti luce al led, in entrambi gli impianti sportivi.

“Ringrazio gli uffici della Provincia di Perugia per aver realizzato entrambi gli interventi di sostituzione in anticipo rispetto al cronoprogramma, permettendo il pieno utilizzo degli impianti a partire da oggi pomeriggio – ha spiegato la dirigente del Comune di Spoleto, Dina Bugiantelli – Abbiamo lavorato in questi giorni in stretta sinergia con la Provincia per risolvere una problematica che stava limitando l’attività di alcune società sportive. Siamo soddisfatti di esserci riusciti rapidamente così da permettere agli studenti e alle studentesse, così come agli atleti e alle atlete che si allenano settimanalmente in questi impianti, di poter usufruire di spazi perfettamente illuminati”.​