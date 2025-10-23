Nuove disposizioni europee sulla carta di identità

  Ottobre 23, 2025
  Comunicazioni dal Comune
    • Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perderanno la loro validità sia all’interno del territorio nazionale come documento di riconoscimento, sia come documento valido per l’espatrio o per la libera circolazione in tutta l’Unione Europea.

     

    La dismissione è prevista dal Regolamento UE 2019/1157 che impone l’obbligo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) in quanto la versione cartacea non è più conforme alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche stabilite.

     

    I possessori di una carta d’identità cartacea dovranno quindi sostituirla con la versione elettronica entro il 3 agosto 2026 anche se il documento non è ancora scaduto.

     

    La consegna avviene in sei giorni lavorativi a cura del Poligrafico dello Stato, è necessario, quindi attivarsi con adeguato anticipo rispetto alla suddetta scadenza.

     

    Le nuove CIE devono essere richieste dai cittadini residenti e/o dimoranti allo Sportello del Cittadino in via Busetti 28 (foto), previo appuntamento da prenotare inviando una mail a sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it, telefonando al numero 0743218197 o attraverso il sistema di prenotazione online nel sito istituzionale www.comune.spoleto.pg.it (https://shorturl.at/Gky5e).

     

    Per chiedere il rilascio della CIE, è necessario essere muniti di

    • 1 foto formato tessera (recente, con volto ben visibile), conforme alle norme ICAO

    • carta d’identità cartacea (in caso di furto o smarrimento è necessaria denuncia presentata alle forze dell’ordine e altro documento di riconoscimento)

    • per i minori italiani, in caso di carta d’identità valida per l’espatrio, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, muniti del proprio documento di riconoscimento.

     

    Il costo è di € 22,00 da versare direttamente allo sportello in contanti/pagamento elettronico o mediante PagoPa.

    •  

     

    Al momento della richiesta, per i maggiorenni ci sarà la possibilità di esprimere la scelta relativa alla donazione di organi e tessuti, dichiarando di essere favorevole, contrario o di non voler scegliere (per maggiori informazioni si rimanda al sito del Centro Nazionale Trapianti www.trapianti.salute.gov.it).

