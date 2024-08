Nuova vita per il circolo della zona P.E.E.P. di San Nicolò

Sabato 24 agosto è stata inaugurata l’Area di Comunità zona P.E.E.P. di San Nicolò in via Lorenzo Betti che sarà gestita dalla Associazione “Noi e il nostro quartiere” con alla presidenza la giovane Chiara Manoli.

Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti insieme al Sindaco Andrea Sisti e alla Presidente del centro Chiara Manoli, il Vicesindaco Stefano Lisci, l’Assessore Agnese Protasi, la Vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti e i consiglieri Enzo Alleori, Federico Cesaretti e Vania Buffatello.

“Le aree di comunità sono pilastri fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale e civico delle nostre città – ha dichiarato il Sindaco Andrea Sisti – Investire in questi spazi significa investire nel benessere collettivo, nella coesione sociale e nella qualità della vita di tutti i cittadini. Qui vive una comunità che dopo il lavoro e la scuola si ritrova per divertirsi e riflettere. Questo è ciò che vogliamo e per questo stiamo lavorando su tutte le frazioni e in tante altre aree perché possiate avere un servizio, spazi ed opportunità che arricchiscono la qualità della vita degli abitanti. Metteremo in campo nuove risorse che saranno a disposizione anche di coloro che verranno dopo di noi per creare una continuità sul territorio affinché la comunità possa andare avanti, perché questi spazi non sono solo luoghi fisici, ma rappresentano il cuore pulsante della vita comunitaria”.

“La concretezza delle parole – ha dichiarato Agnese Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – si evince anche da qui, dove l’amministrazione comunale si impegna per dare vita a questi centri aggregativi gestiti dalle Pro Loco e da alcune associazioni del territorio. Come assessore mi sento molto emozionata nel vedere l’impegno che ogni giorno mettiamo per dare spazi ai nostri giovani, alle famiglie e agli anziani delle zone di riferimento. Lavorare per il territorio significa anche creare spazi verdi ed attrezzati al servizio del cittadino. Un ringraziamento sincero va alla Presidente Chiara Manolie a tutto il direttivo, esempio di impegno civico nei confronti della propria comunità e di grande capacità di collaborazione con l’Amministrazione”.

“Credo che ritrovarci qui sia un privilegio enorme per tutta la nostra comunità – ha dichiarato la Presidente Chiara Manoli – Un grazie a chi ci ha preceduto per quanto è stato fatto e preservato e grazie a chi ha creduto al ripristino di questa attività e a chi ha condiviso dal primo momento una riapertura voluta, desiderata ed auspicata. Ci impegneremo a dare uno spazio sicuro per tutti dove poter condividere momenti di convivialità e goliardia”.