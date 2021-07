Nuova vettura per la Croce Verde grazie al contributo della Fondazione CaRiSpo

Presso la sede dell’Associazione Croce Verde di Spoleto si è tenuta l’inaugurazione dalla nuova vettura acquistata grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. L’acquisto di tale auto si è concretizzato per la realizzazione del progetto “Mobilità Socio-Sanitario”, finanziato dalla Fondazione per dare un aiuto concreto alle fasce fragili della popolazione ed in particolar modo a quella anziana, per l’accompagnamento in ospedale per visite e/o prelievi e la consegna di farmaci a domicilio.

In tale occasione, il presidente dell’associazione, Benito Ammetto, ha espresso una profonda riconoscenza alla Fondazione anche per il contributo alla realizzazione del progetto relativo all’ambulatorio mobile, allestito a causa del Covid 19 per essere utilizzato per l’effettuazione di tamponi e test sierologici, ma idoneo per essere utilizzato anche come infermeria e punto prelievi.

L’Associazione è nata nel 1984, su iniziativa dei soci fondatori, che iniziarono a dare supporto alla comunità effettuando trasporti sociali grazie all’acquisto di una vecchia auto usata. Ad oggi l’Associazione è riuscita ad acquistare la sede e si è dotata di 14 automezzi di cui 2 ambulanze accreditate di tipo A, un ambulatorio mobile che è stato allestito per il Covid 19, pulmini per il trasporto di disabili e anziani, ed altri mezzi per il trasporto socio sanitario. Tutto questo è stato possibile, come ricorda Ammetto, grazie ai suoi predecessori e a tutti i volontari che dedicano il loro tempo per il bene dell’Associazione e della comunità, nello spirito del vero volontariato. Il presidente ha ricordato, in alcuni momenti di raccoglimento e preghiera, i volontari che tristemente ci hanno lasciato nel corso degli anni, donando una targa a ricordo dei soci fondatori scomparsi più recentemente.







Sono stati ringraziati tutti gli Enti che hanno creduto nell’Associazione, perché oltre al capitale umano, sono stati fondamentali i contributi economici ricevuti nel corso degli anni. In particolar modo in tale occasione sono stati ringraziati i rappresentanti della Fondazione Carispo: il Presidente e il Vice-presidente uscenti Avv. Sergio Zinni e Giovanni Conti e il Vice-Presidente Dario Pompili, il Presidente Avv. Salvatore Finocchi. La Fondazione Carispo si è sempre distinta per aver sostenuto la città con importanti donazioni, in particolar modo all’Ospedale di Spoleto donando molte strumentazioni, sostenendo le Associazioni culturali come il Festival dei Due Mondi, il teatro lirico sperimentale e l’Associazione culturale Orfeo e inoltre è intervenuta nel restauro del patrimonio cittadino, nel settore del volontariato e tanto altro.

L’Associazione per mezzo del suo Presidente ringrazia ancora una volta la Fondazione Carispo e i suoi rappresentanti per la stima e fiducia mostrate e per essere un importante punto di riferimento per tutta la nostra città.

Nella foto di archivio in evidenza il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Avv. Salvatore Finocchi.