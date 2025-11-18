Nuova sezione Primavera alla scuola dell’infanzia di Eggi. Le domande dal 18 novembre al 5 dicembre

  • Redazione
  • Novembre 18, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • Da gennaio 2026 il Comune di Spoleto amplierà l’offerta dei servizi 0-3 anni aprendo una Sezione Primavera per un totale di 10 nuovi posti.

     

    Il servizio, frutto di un percorso di co-progettazione avviato dall’Ente e della disponibilità dimostrata dal primo Circolo Didattico, che ha individuato come sede la scuola dell’infanzia di Eggi, è rivolto alle bambine e ai bambini residenti nel Comune di Spoleto che, alla data del 31 dicembre 2025, hanno un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

     

    Questa azione rientra nel potenziamento a cui, come amministrazione comunale, stiamo lavorando per dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie spoletine ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – Non si tratta solo di dimostrare attenzione verso i bambini e le bambine della nostra città, ma anche di superare la logica di due servizi separati per le fasce 0-3 e 3-6 anni. In questo modo puntiamo a rafforzare la funzione educativa avviando un modello che rappresenta un cambiamento migliorativo sia per educatrici e insegnanti, sia per le famiglie”.

     

    La domanda dovrà essere presentata da martedì 18 novembre a venerdì 5 dicembre 2025 accedendo alla procedura online attiva nel sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/cMrTn (l’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso le proprie credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

     

    Commentiultimi pubblicati

    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....