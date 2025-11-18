Nuova sezione Primavera alla scuola dell’infanzia di Eggi. Le domande dal 18 novembre al 5 dicembre

Da gennaio 2026 il Comune di Spoleto amplierà l’offerta dei servizi 0-3 anni aprendo una Sezione Primavera per un totale di 10 nuovi posti.

Il servizio, frutto di un percorso di co-progettazione avviato dall’Ente e della disponibilità dimostrata dal primo Circolo Didattico, che ha individuato come sede la scuola dell’infanzia di Eggi, è rivolto alle bambine e ai bambini residenti nel Comune di Spoleto che, alla data del 31 dicembre 2025, hanno un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

“Questa azione rientra nel potenziamento a cui, come amministrazione comunale, stiamo lavorando per dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie spoletine – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – Non si tratta solo di dimostrare attenzione verso i bambini e le bambine della nostra città, ma anche di superare la logica di due servizi separati per le fasce 0-3 e 3-6 anni. In questo modo puntiamo a rafforzare la funzione educativa avviando un modello che rappresenta un cambiamento migliorativo sia per educatrici e insegnanti, sia per le famiglie”.

La domanda dovrà essere presentata da martedì 18 novembre a venerdì 5 dicembre 2025 accedendo alla procedura online attiva nel sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/cMrTn (l’accesso al portale per la compilazione della domanda online può avvenire solo attraverso le proprie credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

