Nuova raccolta fondi per la Cooperativa sociale Il Cerchio

11 marzo “M’illumino di meno” all’ingresso del Centro Commerciale Coop Il Ducato di Spoleto

Nuovo appuntamento con la solidarietà per la Cooperativa Il Cerchio: il prossimo venerdì 11 marzo la cooperativa spoletina prenderà parte alla famosa iniziativa di Rai Radio2 “M’illumino di meno”, una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciata dalla radio italiana 18 anni fa. La Cooperativa Il Cerchio, prendendo spunto da questo evento, vuole porre l’attenzione sui delicatissimi temi legati all’ambiente ed al risparmio energetico puntando alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e predisponendo con una piccola raccolta fondi.

Venerdì 11 marzo, all’ingresso del Centro Commerciale Il Ducato di Spoleto, sarà possibile acquistare delle candele artigianali realizzate dai ragazzi con disabilità presso i centri diurni Articolo 1 e L’Isola che c’è. Con un piccolo contributo, oltre a sostenere la campagna di raccolta fondi della Cooperativa Il Cerchio (dedicata ai ragazzi della Comunità UFFA sos – struttura che ospita minori in situazione di difficoltà), si potrà dare un forte segnale per la salvaguardia dell’ambiente. Ambiente diventato tema ancora più scottante con il tragico conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

Porre l’attenzione al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e alla sostenibilità è uno dei punti fermi della Cooperativa Il Cerchio, impegnata negli ultimi anni a sostenere questa importante causa. “Aiutare le persone, Rispettare l’ambiente” è il logo scelto per testimoniare questo impegno e tentare di far aderire quante più persone possibile per il bene del nostro pianeta. Non possiamo più tirarci indietro, è fondamentale ogni giorno mettere in campo azioni che rispettino l’ambiente, anche in piccoli gesti come lo spegnimento di elettrodomestici e luci non indispensabili, limitare l’utilizzo dell’automobile solo allo stretto necessario, ridurre gli sprechi e riciclare con attenzione. La Cooperativa Il Cerchio si batte per il rispetto dell’ambiente e a sostenere giovani in difficoltà, cercando di migliorare lo stile di vita di tanti ragazzi di migliorare la vita di ragazzi in situazione di disagio della nostra città, attraverso il servizio Uffa Sos. L’appuntamento è venerdì 11 marzo dalle 10 alle 19 presso Il Centro Commerciale Il Ducato. L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa Il Cerchio e dall’associazione Miloud, con il contributo fondamentale della Coop Centro Italia di Spoleto e del Comitato Soci Spoleto-Valnerina.