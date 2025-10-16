Nuova procedura per la realizzazione dell’ascensore e della scala ad uso pubblico che collegheranno il parcheggio della palazzina Micheli con l’ospedale

Risolto il contratto con l’impresa Teknoservice srls per gravi inadempienze e ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’Azienda Usl Umbria 2 ha avviato una verifica istruttoria e una nuova procedura per garantire tempi certi e rapidi per la realizzazione dell’ascensore e della scala ad uso pubblico che collegheranno il parcheggio della palazzina Micheli con l’ingresso dell’ospedale “San Matteo”.



Entro la metà di novembre verrà stipulato un accordo con la ditta subentrante, al termine degli adempimenti normativi che prevedono la verifica dello stato di consistenza dei lavori sin qui eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera presenti nel cantiere e l’eventuale relativa presa in consegna.



Il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree consentiranno quindi all’impresa subentrante la possibilità di dare tempestivamente avvio ai lavori completando un’opera che determinerà un sostanziale miglioramento dell’accessibilità e della circolazione pedonale tra le due strutture sanitarie, rendendo più agevole il raggiungimento dell’ospedale per utenti, personale e visitatori.

Così in una nota la Usl Umbria 2