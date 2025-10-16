Nuova procedura per la realizzazione dell’ascensore e della scala ad uso pubblico che collegheranno il parcheggio della palazzina Micheli con l’ospedale

  • Redazione
  • Ottobre 16, 2025
  • Attualità
  • Letto 17

    • Risolto il contratto con l’impresa Teknoservice srls per gravi inadempienze e ritardi nell’esecuzione dei lavori, l’Azienda Usl Umbria 2 ha avviato una verifica istruttoria e una nuova procedura per garantire tempi certi e rapidi per la realizzazione dell’ascensore e della scala ad uso pubblico che collegheranno il parcheggio della palazzina Micheli con l’ingresso dell’ospedale “San Matteo”.

    Entro la metà di novembre verrà stipulato un accordo con la ditta subentrante, al termine degli adempimenti normativi che prevedono la verifica dello stato di consistenza dei lavori sin qui eseguiti, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera presenti nel cantiere e l’eventuale relativa presa in consegna.

    Il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree consentiranno quindi all’impresa subentrante la possibilità di dare tempestivamente avvio ai lavori completando un’opera che determinerà un sostanziale miglioramento dell’accessibilità e della circolazione pedonale tra le due strutture sanitarie, rendendo più agevole il raggiungimento dell’ospedale per utenti, personale e visitatori. 

    Così in una nota la Usl Umbria 2

    Share

    Articolo precedente

    Successo per il convegno “Forza e salute nelle età della vita”

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....