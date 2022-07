Nuova Pontano, tre colpi per sognare

Alla corte di mister Botondi arrivano i fratelli Stella e Cittadoni

(DMN) Cerreto di Spoleto – la Nuova Pontano sogna in grande. La società di Cerreto di Spoleto, dopo l’approdo in panchina dell’esperto tecnico Fabio Botondi (foto) si è assicurata, per la stagione ormai alla porte, le prestazioni dei fratelli Stefano e Federico Stella, provenienti dalla Ducato Spoleto e di Luca Cittadoni. Tre acquisti di valore che confermano le ambizioni della società della Valnerina di essere assoluta protagonista nel prossimo campionato di Seconda Categoria.