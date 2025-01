Nuova pavimentazione per la palestra ITIS

Sono stati ultimati i lavori di pavimentazione della palestra dell’Istituto Tecnico Industriale in via Visso. Nei giorni scorsi la ditta Floor Service di Cortona, a cui il Comune ha affidato l’intervento, ha terminato la sistemazione ed il riposizionamento del parquet.

Originariamente presente nel Palatenda, struttura sportiva attualmente oggetto di un progetto di riqualificazione, il parquet utilizzato ha consentito di migliorare notevolmente la pavimentazione che presentava in precedenza segni importanti di deterioramento.

I lavori, eseguiti su una superficie di circa 700 mq e realizzati in circa due settimane, hanno riguardato il livellamento del piano di posa, la carteggiatura e la tracciatura dei campi di pallavolo e pallacanestro.

La somma necessaria per eseguire i lavori (il costo è stato di € 31.060,00) è stata anticipata dal Comune di Spoleto, in accordo con la direzione dei Beni Patrimoniali della Provincia di Perugia. L’importo infatti verrà scomputato dal canone di concessione annuale che viene versato alla Provincia per l’utilizzo extrascolastico della palestra, attualmente utilizzata dalle associazioni sportive Atomika Basket e Blubasket.

Con la sistemazione della nuova pavimentazione e l’omologazione per lo svolgimento delle partite di campionato (al termine dell’intervento è stata riconosciuta l’attestazione di classificazione al fuoco e del rapporto di prova del pavimento sportivo appoggiato su PVC, rilasciata da un laboratorio accreditato), sono state definitivamente superate le criticità segnalate in passato e legate al deterioramento della superficie di gioco.

“ La realizzazione di questo intervento è stata possibile non solo per l’impegno del precedente assessore allo sport Stefano Lisci, ma anche grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia, con cui c’è stata un’interlocuzione costante – ha spiegato l’assessore Federico Cesaretti – Dal punto di vista operativo è stata molto importante sia la sinergia tra i Dipartimenti del Comune che seguono i lavori pubblici e lo sport, sia la disponibilità della direzione scolastica e delle associazione sportive che utilizzano l’impianto nel pomeriggio”.

“L’unione fa la forza ed il risultato ottenuto ne è oggettivamente una dimostrazione – sono state le parole di Gianluca Bernelli, presidente dell’Atomika Basket – La rinascita di questa palestra è motivo di orgoglio non solo per noi, ma anche e soprattutto per i nostri ragazzi che potranno allenarsi nelle migliori condizioni. Ringraziamo il Comune di Spoleto, il consigliere regionale Stefano Lisci, che ha accolto la nostra richiesta e l’assessore Federico Cesaretti, che ha seguito le battute finali dell’intervento e l’ufficio sport, per l’ottimo lavoro svolto”. ​