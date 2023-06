Nuova Pallavolo Spoleto, le congratulazioni del sindaco Sisti e del vicesindaco Lisci per la stagione appena conclusa

“Essere riusciti a lottare fino all’ultimo per ottenere la promozione in serie B è segno di qualità che non svaniscono con la sconfitta”

“Alla fine è mancata solo la vittoria, perché l’impegno e la professionalità dimostrata, anche in questa stagione, dalla Nuova Pallavolo Monini Spoleto sono stati veramente encomiabili”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti si è voluto complimentare con la società e gli atleti che, sabato scorso, hanno giocato contro la New Volley Borgo Sansepolcro perdendo al tie break.

“Essere riusciti a lottare fino all’ultimo per ottenere la promozione in serie B è segno di qualità che non svaniscono con la sconfitta, ma possono da questa trovare nuove energie per riprendere il cammino nella prossima stagione”.

Anche il vicesindaco con delega allo sport Stefano Lisci ha voluto sottolineare il valore dei risultati ottenuti quest’anno:”Avete generato entusiasmo, dando nuova linfa al movimento pallavolistico spoletino e questo è già di per sé un merito, perché è stato possibile solo grazie a quello che avete dimostrato di saper fare sul campo. Come amministrazione comunale continueremo a seguirvi e a supportarvi, perché crediamo profondamente nei valori dello sport, nella sua funzione educativa che riveste ancora oggi un ruolo importante nella nostra cultura sociale e familiare”.

Immagine di archivio