Nuova Pallavolo Spoleto, alla guida della Serie D maschile arriva Mister Francesco Sacchinelli

  Settembre 3, 2025
    • La Nuova Pallavolo Spoleto annuncia con entusiasmo l’arrivo di Francesco Sacchinelli come nuovo allenatore della Serie D maschile. Un tecnico di grande esperienza, con oltre vent’anni di carriera nel volley nazionale e regionale, pronto a mettere il suo bagaglio tecnico e umano al servizio del progetto spoletino.

     


    Sacchinelli inizia la sua avventura in panchina nella stagione 2001/2002, come secondo allenatore della CLT Terni in Serie B1 maschile. L’anno successivo prosegue nello stesso ruolo, consolidando la sua esperienza ad alti livelli.
    Nel 2003/2004 guida la Serie C maschile della CLT Terni, per poi affiancare a metà stagione la prima squadra in B1.

    Nel 2004/2005 approda ad Amelia Pallavolo, dove segue il settore giovanile e la Prima Divisione femminile, mentre nella stagione successiva passa alla Ternana Volley in Serie C maschile.

    Dal 2006 al 2009 torna alla CLT Terni, ricoprendo il ruolo di viceallenatore in Serie B2 per due stagioni consecutive, fino ad arrivare di nuovo in B1 nel campionato 2008/2009.
    Nel 2009/2010 lavora con il settore giovanile e la Serie D maschile della CLT, continuando a crescere come tecnico.

    Il grande salto arriva nel 2010/2011, quando entra nello staff della Sir Safety Perugia in Serie A2 maschile come secondo allenatore. L’anno successivo prosegue la sua esperienza nella stessa categoria con Isernia.

    Nel 2012/2013 torna in Umbria guidando il Foligno Volley femminile, per poi rientrare alla CLT Terni dove, tra il 2013 e il 2015, lavora con la Serie D e il settore giovanile, coronando la stagione 2014/2015 con la promozione in Serie B alla guida della Serie C.

    Da lì inizia un percorso da primo allenatore in Serie B, dapprima con la CLT Terni nella stagione 2015/2016, e successivamente con il Volley Club Orte, società con la quale rimane protagonista in Serie B maschile dal 2016 al 2019.

    Dopo una pausa tra il 2020     e il 2023 per motivi personali, Sacchinelli torna in panchina nella stagione 2023/2024 con il Volley Club Orte in Serie B, ricoprendo poi nel 2024/2025 il ruolo di direttore sportivo del club.

    Adesso per lui si apre un nuovo capitolo: la guida della Serie D maschile della Nuova Pallavolo Spoleto, con l’obiettivo di valorizzare i giovani atleti e portare entusiasmo e competenza a una squadra in crescita.

    “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Spoleto”, ha dichiarato Sacchinelli. “Ho trovato un ambiente motivato e con tanta voglia di fare bene. Lavoreremo duro per crescere insieme, puntando su impegno, passione e spirito di squadra.”

    Con questa scelta, la Nuova Pallavolo Spoleto conferma la volontà di puntare su professionalità e qualità tecnica per far crescere il movimento pallavolistico maschile e portare nuovi successi alla città.

