Nuova gestione per il Canile Comunale di Spoleto

Il Comune di Spoleto, con determinazione dirigenziale n. 1971 del 23 dicembre scorso, ha affidato i servizi di gestione del canile comunale “La casa di Buddy”, intitolato il 20 gennaio 2024 ad Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini, per la durata di 3 anni oltre ulteriori 24 mesi opzionali alla F.lli Carotti snc di Carotti Paolo e Carlo di San Gemini per un importo totale di € 440.294,40.

La nuova gestione, che manterrà 3 degli operatori della gestione precedente e potenzierà il coordinamento, la supervisione e l’organizzazione del lavoro garantendo 2 senior e 1 Junior della Ditta “Fratelli Carotti”, ha iniziato il suo operato a partire dal 1 gennaio 2025.

Pur mantenendosi disponibile a mantenere e garantire la collaborazione con l’associazione e i volontari operanti presso il canile, la ditta si avvarrà dell’associazione AMICI ONLUS con esperienza trentennale nell’ambito del randagismo che avvierà un corso di formazione rivolto ad operatori e volontari con cadenza settimanale.

Gli orari di apertura al pubblico saranno martedì e giovedì dalle 10 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 16, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica dalle 11 alle 13.

Per richiedere informazioni e prendere contatti con la struttura, è attivo il numero di telefono 3351646004 e l’indirizzo email canile.buddy@gmail.com.

I nuovi gestori, che garantiranno un tolettatore inorganico, si occuperanno delle attività amministrative, della cura, della manutenzione e della pulizia delle strutture e delle aree comuni del rifugio comunale, della custodia e cura dei circa 100 ospiti, con l’inserimento dei nuovi ingressi, delle attività di recupero e riabilitazione comportamentale (educazione cinofila), dei percorsi adottivi, delle attività di integrazione con i cittadini e le associazioni e delle attività ed eventi di promozione sensibilizzazione. Si faranno anche carico di alcuni interventi di miglioramento della struttura e degli impianti e delle dotazioni per la cura e l’accudimento dei cani ospiti.

Nell’ultimo triennio la presenza media annuale è passata da 120 a 98 cani ed è stata registrata una media di 40 adozioni all’anno con un picco massimo pari a 51 cani nel 2023. La media annuale delle adozioni nel triennio 22/24 ha quasi raddoppiato quella del triennio 19/21. Rimane comunque alto il tasso di ingresso, pari ad una media di 40 cani. Le condizioni di salute degli ospiti sono buone e nel corso del triennio 22/24 si è registrata una progressiva minore incidenza di interventi straordinari e urgenze veterinarie, comprese diffusioni di endo e ecto-parassiti (sono solo 7 i cani affetti da Leishmaniosi).

Tra il 2023/2024 si è registrato un abbassamento dell’età media degli ospiti: mentre nel 2023 la presenza media di adulti di età compresa tra i 6 e 15 anni superava quella dei giovani di età compresa fra 1 e 5 anni di 12 cani, nel 2024 i giovani hanno superano gli adulti di 18 cani. Il dato non deriva da un aumento di decessi (costante all’8% delle presenze medie per cause naturali), ma dall’incremento delle adozioni dei cani storicamente presenti nel canile.

Per quanto riguarda la ripartizione nelle 3 categorie di classificazione comportamentale (Rossi: Difficili/Pericolosi, Gialli da Rieducare, Verdi pronti per l’Adozione), l’evoluzione nel periodo 2023 – 2024 evidenzia il lavoro svolto sulla rieducazione ed educazione alla socializzazione con l’uomo e altri cani: i “cani rossi” sono passati da 22 a 6, i “gialli” da 54 a 33, i “verdi” da 34 a 65. Pertanto mentre nel 2023 i cani “gialli” e “rossi”, da sottoporre a percorsi di recupero e rieducazione, costituivano il 70% degli ospiti, nel 2024 rappresentano solo il 37,5%.

Nell’ultimo triennio, inoltre, si è registrata una sensibile riduzione dei giorni di permanenza in struttura dopo la cattura, risultato ottenuto anche attraverso la campagna di comunicazione che presenta i cani già all’ingresso nel Canile Sanitario. Alcuni cani non sono nemmeno entrati al canile rifugio perché adottati già dal Canile Sanitario, ovvero entro 60 giorni.

Nello stesso periodo si è anche registrato un aumento esponenziale dei visitatori grazie ai vari eventi di promozione aperti al pubblico (Canile Aperto, mercatini, collaborazioni con società sportive, feste a tema ed iniziative correlate ad altri appuntamenti organizzati dal Comune, collaborazioni con le scuole) che sono stati organizzati grazie anche alla collaborazione dei pochi volontari che svolgono servizio presso il rifugio al supporto offerto dai volontari provenienti dalla Casa di Reclusione di Spoleto e dal servizio svolto dagli operatori nell’ambito della formazione ON THE JOB finanziata dal Comune stesso.

Il canile ha inoltre ricevuto donazioni che hanno consentito vari interventi di miglioramento delle strutture e degli impianti con conseguente aumento del benessere dei cani ospiti.

Si ricorda che è attiva una pagina Facebook (CanileComunaleDiSpoleto), nella quale è possibile vedere le foto dei cani presenti in struttura, oltre ad avere informazioni sugli orari di apertura, le attività e le iniziative organizzate. Nell’album “I nostri ospiti” è inoltre possibile conoscere tutti i cani in cerca di adozione, ognuno con foto e informazioni relative alla taglia, al carattere, all’età ecc. La pagina è passata da 3738 followers nel 2023 a 4425 a fine 2024, con un saldo netto attivo di 678 unità pari ad un +18%. Dalla panoramica dei contenuti emerge una crescita evidente in termini di copertura ed interazioni. I dati indicano che quasi 730mila (+340%) profili hanno visto o sono entrati in qualche modo in contatto con i contenuti e che oltre 60mila (+118%) di essi hanno interagito lasciando commenti o cliccando o inoltrando i post.

È stata inoltre promossa la campagna di informazione IOAMO di lotta al randagismo ed all’abbandono, che fino ad oggi ha raccolto oltre 164 mila impressions ed oltre 152 mila coperture con cui sono stati coinvolti diversi profili della società civile e raccolto il sostegno di decine di volontari che hanno prestato volontariamente la loro immagine. È stato anche realizzato un album delle figurine della “Casa di Buddy” distribuito in duecento copie in collaborazione con il cinema Sala Frau. L’album non è solo un semplice gioco di adesivi, ma anche un catalogo contenente le immagini e le informazioni dei cani ospiti ed una storia educativa scritta da una studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sansi – Leonardi – Volta” di Spoleto sui contenuti della campagna stessa.

Tutte le informazioni sulla struttura, le attività e gli ospiti, possono essere reperite anche nella pagina dedicata nel sito istituzionale (https://shorturl.at/CBsov) dove si può trovare il questionario pre affido, una guida all’adozione e conoscere tutti i cani grazie ad uno sfogliabile costantemente aggiornato.