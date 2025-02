Nuova gara per l’affidamento dei servizi museali, Sisti: “Abbiamo lavorato per migliorare le condizioni generali di un servizio molto importante”

Garantire la gestione dei servizi aggiunti e accessori, migliorare la fruizione e la valorizzazione dei siti culturali, rafforzare l’attrattività. Questi in estrema sintesi i principali obiettivi contenuti nella nuova gara per l’affidamento dei servizi museali nei musei civici di Spoleto (ad eccezione del Museo delle Miniere e del Museo delle Scienze e del Territorio rispetto ai quali, facendo parte della rete degli eco musei ed essendo disciplinati da una legge regionale specifica, l’Ente ha optato per una diversa forma di gestione) e nella Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato.

Nel mese di gennaio il Comune di Spoleto, a seguito della proroga di tre mesi avvenuta ad inizio anno e della precedente procedura andata deserta, ha lavorato alla stesura del nuovo capitolato e dei relativi documenti di gara.

Nel bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, è stata inserita anche una “Clausola sociale” in base alla quale l’aggiudicatario è tenuto anche a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

“Nel lavoro svolto nelle ultime settimane gli uffici competenti hanno tenuto conto sia delle criticità riscontrate nella precedente gara, sia delle garanzie relative ai livelli occupazionali che come Ente era possibile inserire per legge nella procedura – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Abbiamo agito innanzitutto per migliorare le condizioni generali di un servizio molto importante per il sistema museale della nostra città, confrontandoci con i diversi soggetti coinvolti in maniera aperta e leale. Il rispetto delle regole esistenti e l’interesse collettivo sono sempre i punti di riferimento del lavoro svolto da questa amministrazione”.

La selezione del nuovo concessionario, che avverrà tramite una procedura aperta, avrà una durata contrattuale di almeno 3 anni con la facoltà di rinnovo per ulteriori tre. Il Comune erogherà complessivamente al concessionario un contributo finanziario di sostegno annuo pari a € 254.000,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara (questo sarà depurato dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.758,00).

La stima del valore complessivo della concessione per 36 mesi, calcolato considerando i dati storici relativi agli incassi della bigliettazione dei musei, delle visite guidate, dei camminamenti alla Rocca Albornoz e di eventi promossi dal concessionario e gli incassi dei bookshop, è di € 1.532.057,85. Il valore tiene conto anche del contributo finanziario di sostegno annuo versato dal Comune e della stima degli incassi derivanti dall’utilizzo degli spazi oggetto di gara in base alla libera iniziativa del gestore.