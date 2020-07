Nuova donazione di DPI del Rotary Club Spoleto

I ringraziamenti della Cooperativa sociale Il Cerchio

(DMN) Spoleto – continuano le azioni generosità del Rotary Club Spoleto per aiutare chi é impegnato in prima linea a fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus. La Cooperativa Il Cerchio – si legge in una nota inviata in redazione – desidera ringraziare l’associazione Rotary Club Spoleto per aver donato Dispositivi di Protezione Individuale necessari a garantire la salute e sicurezza degli operatori impegnati in questo delicato momento di emergenza Coronavirus.

Con il sostegno ricevuto abbiamo potuto dare continuità ai delicati servizi dedicati ad anziani e disabili, soggetti particolarmente sensibili, soprattutto in questo periodo di forte insicurezza e colmo di preoccupazione.

Siamo grati alla Presidente Candia Marcucci e al suo successore Maurizio Hanke sempre attenti all’impegno sociale, consapevoli che – conclude la nota – il vero livello di civiltà di ogni società si misura da come vengono trattati i suoi membri più vulnerabili.