Nuova donazione al San Matteo degli Infermi: ECG Holter a 12 derivazioni dalla “Giovanni Parenzi”

Ennesima importante donazione dell’associazione di promozione sociale “Giovanni Parenzi”, guidata dal presidente Piero Meduri, al presidio ospedaliero “San Matteo degli Infermi” di Spoleto che conferma l’attenzione e la vicinanza dei volontari dell’ente no-profit al lavoro dei sanitari.





Una delegazione dell’associazione, guidata dal presidente, ha consegnato ai professionisti della direzione medica di presidio e del servizio cardiologico, un utile dispositivo ECG Holter a 12 derivazioni che consente di registrare un elettrocardiogramma completo per almeno 24 ore.





“A differenza dell’Holter tradizionale, che si limita al conteggio e alla classificazione di base del ritmo – spiega la responsabile del servizio di Cardiologia dr.ssa Serenella Conti – la configurazione a 12 derivazioni fornisce una visione a 360° paragonabile a un ECG standard, ma estesa sulle 24-48 ore. Questo esame, solitamente – prosegue la professionista – viene indicato dallo specialista cardiologo in condizioni cliniche per definire il corretto percorso diagnostico soprattutto in caso di valutazione di aritmie complesse, diagnosi di sindrome aritmiche genetiche, valutazione dell’ischemia miocardica silente, approfondimento diagnostico in atleti con aritmie rilevate durante sforzo o monitoraggio, spesso accoppiato a una sessione di allenamento”.

Questa indagine dettagliata va ad incrementare l’offerta diagnostica della Cardiologia di Foligno-Spoleto nel Presidio Ospedaliero “San Matteo degli Infermi” che sta potenziando l’attività ambulatoriale cardiologica fornendo prestazioni di II livello non sempre disponibili in altri centri.







La direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 insieme alla direttrice del presidio ospedaliero di Spoleto dott.ssa Letizia Damiani e al direttore della struttura complessa di Cardiologia e Utic di Foligno e Spoleto dott. Maurizio Scarpignato esprimono un sentito ringraziamento al presidente Piero Meduri e ai rappresentanti e volontari dell’associazione di promozione sociale “Giovanni Parenzi” che, con questo significativo gesto di generosità, solidarietà e impegno collettivo, forniscono un utile supporto alle attività di assistenza e di cura nei reparti del nosocomio di Spoleto.