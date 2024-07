Nuova disciplina per l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora negli esercizi pubblici di Spoleto. Nell’ordinanza sindacale n° 92, firmata la scorsa settimana dal sindaco Andrea Sisti, sono indicati i nuovi orari per la diffusione della musica. Una regolamentazione che si è resa necessaria sia per il superamento, dal punto di vista normativo e temporale, di quanto previsto nell’ultima ordinanza risalente al 2010, sia per rispondere ad una serie di problematiche che, soprattutto nella parte alta del centro storico della città, erano state segnalate dai residenti durante le ore notturne.

Innanzitutto, per quando riguarda gli esercizi pubblici ed i circoli privati, il funzionamento degli apparecchi (radio, lettori CD, televisivi, juke-box) utilizzati per la diffusione della musica è consentito dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00 (al chiuso) e dalle 17.00 alle 24.00 (all’aperto). Per il venerdì, il sabato ed i prefestivi l’orario autorizzato sarà fino alle ore 01 sia all’aperto che al chiuso, quindi dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 01.00 (al chiuso) e dalle 17.00 alle 01.00 (all’aperto).

All’interno dei locali le TV potranno funzionare fino all’ora di chiusura dell’attività, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica.

Per quanto riguarda quelli che l’ordinanza definisce “piccoli trattenimenti musicali”, ossia l’evento, anche dal vivo, considerato attrattiva complementare all’attività principale di somministrazione, e che quindi non trasforma l’esercizio in locale di spettacolo, saranno possibili, sia al chiuso che all’aperto, dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle 24.00 e il venerdì, il sabato e nei prefestivi dalle ore 17.00 alle ore 01.00.

A riguardo i titolari dei pubblici esercizi dovranno munirsi della valutazione di impatto acustico, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015, a firma di un tecnico competente in acustica iscritto all’elenco nazionale ENTECA.

L’ordinanza, che si applica a tutti i pubblici esercizi e circoli privati del comune di Spoleto, resterà in vigore fino al 30 settembre 2024.​