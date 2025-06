Nuova disciplina per la diffusione sonora negli esercizi pubblici di Spoleto

Nuova disciplina per l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora negli esercizi pubblici di Spoleto. Nell’ordinanza sindacale n° 77, firmata l’11 giugno dal sindaco Andrea Sisti, sono indicati i nuovi orari per la diffusione della musica. Una regolamentazione che, come avvenuto anche lo scorso anno, si è resa necessaria sia perché la tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica e la vivibilità urbana, sia per rispondere ad una serie di problematiche che sono state segnalate dai residenti durante le ore notturne.

Per assicurare fasce orarie di rispetto e contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle di svago gli esercizi pubblici ed i circoli privati, il funzionamento degli apparecchi (radio, lettori CD, televisivi, juke-box) utilizzati per la diffusione della musica è consentito dalla domenica al venerdì, sia al chiuso che all’aperto, dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00. Per quanto riguarda il sabato ed i prefestivi gli orari consentiti al chiuso saranno dalle 10.00 alle 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 01.00, mentre all’aperto l’orario sarà dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00.

All’interno dei locali le TV potranno funzionare fino all’ora di chiusura dell’attività, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica.

Per quanto riguarda quelli che l’ordinanza definisce “piccoli intrattenimenti musicali”, ossia l’evento, anche dal vivo, considerato attrattiva complementare all’attività principale di somministrazione, e che quindi non trasforma l’esercizio in locale di spettacolo, saranno possibili, sia al chiuso che all’aperto, dalla domenica al venerdì, sia la chiuso che all’aperto, dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.00, mentre il sabato ed i prefestivi dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle ore 01.00 se al chiuso e, all’aperto, dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.

Per lo svolgimento delle attività musicali i titolari dei pubblici esercizi dovranno munirsi della Valutazione di Impatto Acustico, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà utilizzando la specifica modulistica pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente – https://shorturl.at/Nat3x. Resta inteso che dovranno essere sempre resi disponibili, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, i documenti tecnici a supporto dell’autodichiarazione inviata. In assenza della documentazione prevista, è vietata qualsiasi attività di diffusione sonora.

La violazione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza prevede una sanzione amministrativa con pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00. L’assenza della Valutazione di Impatto Acustico è sanzionata con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00, mentre il superamento del limite per le emissioni sonore è punito con il pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00.

L’ordinanza, che si applica a tutti i pubblici esercizi e circoli privati del comune di Spoleto, resterà in vigore fino al 30 settembre 2025.