Nuova composizione per la Consulta Giovanile Comunale

La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto ha aggiornato la propria composizione a seguito di dimissioni e decadenze.
Escono dal gruppo Arianna Sassi, per assenze non giustificate, Marika Flavi, per aver raggiunto il limite di età, e Ilenia Ceppi, dimissionaria per motivi di lavoro.
Tra le novità di ruolo, Saverio Rossi assume l’incarico di segretario al posto di Filippo Proietti Picotti che resta membro della Consulta.
Al momento non ci sono nuovi ingressi: la Consulta continuerà a svolgere il suo ruolo di rappresentanza dei giovani spoletini con la nuova squadra.
