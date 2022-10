Nuova avventura Erasmus+ per l’Istituto Comprensivo Spoleto 2

Si apriranno le porte degli #ErasmusDays

Manca pochissimo all’evento #ErasmusDays, – si legge in un comunicato stampa dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 – appuntamento che riunisce la Community Erasmus+ di tutti i Paesi partecipanti al Programma in Europa. Una tre giorni di celebrazioni, testimonianze, racconti, eventi di tutti i tipi dedicati al Programma più amato d’Europa!

Il nostro istituto ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ Scuola, piano europeo di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. L’accreditamento, della durata di sette anni, ha validità fino all’anno scolastico 2027 e questo permetterà all’Istituto di ricevere ogni anno un finanziamento per la realizzazione delle azioni previste nel Piano Erasmus approvato. Grazie ai progetti di mobilità per l’apprendimento nei prossimi mesi l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 invierà i docenti in Europa per esperienze insegnamento, formazione e job shadowing (attività di osservazione sul campo) cui seguiranno viaggi organizzati con gli studenti che avranno la possibilità di vivere un’esperienza di formazione in uno dei Paesi della Comunità Europea. Gli studenti impareranno ancora di più quanto sia bello studiare le lingue, viaggiare, conoscere persone e culture!

Quest’anno quindi, anche per l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 si apriranno le porte degli #ErasmusDays, un’avventura che vedrà il 13, 14 ottobre, gli studenti coinvolti in attività didattiche finalizzate a fare conoscere a tutti gli alunni della primaria e della scuola secondaria di 1° grado, il programma Erasmus+ e le attività che verranno realizzate nel primo anno di mobilità per l’Istituto. Sarà un’importante occasione per riflettere sull’importanza dell’internazionalizzazione della scuola, per promuovere negli alunni la consapevolezza interculturale e una cittadinanza globale. Gli studenti realizzeranno video, loghi, prodotti multimediali che saranno pubblicizzati sul sito della scuola https://icspoleto2.edu.it/ e sui social, per disseminare tale progetto tra le famiglie e al territorio. L’evento “IC SPOLETO2: La nostra nuova avventura Erasmus +” è stato registrato sul sito ufficiale dell’#Erasmusdays al quale si rimanda per maggiori informazioni https://www.erasmusdays.eu/

L’iniziativa #ErasmusDays è stata lanciata nel 2017 in occasione dei 30 anni del Programma Erasmus dall’Agenzia nazionale francese insieme a un piccolo gruppo di Agenzie nazionali partner, tra cui l’Agenzia Indire, e ha riunito tutti i gruppi di stakeholder – studenti, insegnanti, genitori, associazioni, rappresentanti locali, giornalisti, ecc. – con un successo crescente di anno in anno: nel 2021, 5.670 eventi in 67 Paesi. L’Italia è da sempre fra i primi cinque Paesi per partecipazione!