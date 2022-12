Novità allo Sportello del Cittadino

Da gennaio 2023 ingresso libero il mercoledì e ulteriore apertura pomeridiana il martedì

A partire dalla prima settimana di gennaio 2023, lo Sportello del Cittadino adotterà una nuova modalità di accesso per la giornata di mercoledì, non più mediante prenotazione ma con ingresso libero, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Inoltre, per ridurre i tempi di attesa per il rilascio/rinnovo delle Carte di Identità Elettroniche, verrà prevista un’ulteriore apertura pomeridiana, in aggiunta al lunedì e al giovedì, nella giornata di martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, dedicata esclusivamente all’emissione di CIE.

L’accesso al servizio sarà solo su appuntamento (salvo urgenze motivate), da richiedere con prenotazione online https://bit.ly/3FQXg1W, telefonicamente ai numeri 0743218197-194 o tramite email all’indirizzo sportello.cittadino@comune.spoleto.pg.it.