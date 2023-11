Novembre intenso di impegni culturali ed artistici  per lo Spoleto Meeting Art

Molti impegni in sequenza per le chiusure autunnali per lo Spoleto Meeting Art del prof Luca Filipponi ( in foto con il ritratto di Italo Calvino eseguito dal maestro Andrea Natale) di cui gran parte concentrate nel sabato 25 novembre. Si parte appunto il 25 novembre alle ore 11 30 al Caffè Letterario del Sansi con la chiusura della mostra in corso dedicata ad Italo Calvino e la conferenza stampa e presentazione del libro di successo di Benedetto Mangiavillano “Amore Elettrico” con la presenza dell’autore, nonchè medico di grande succeso che sarà accompagnato in una visita dei principali luoghi culturali ed artistici della città di Spoleto a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti insieme agli accademici e docenti dell’Accademia Auge del Prof Giuseppe Catapano.

Si replica alla 17 a Monteleone di Spoleto presso il Museo della Biga Etrusca in Piazza Margherita e la contestuale presentazione della mostra per i cento anni dalla nascita di Italo Calvino con la direzione artistica di Luca Filipponi e Paola Biadetti , la curatela dell’architetto Gina de Grandis. L’opera che da il titolo alla mostra è stata eseguita da una opoera del maestro Andrea Natale che si è ispirato ad una foto di Italo Calvino a Spoleto nel festival dei due Mondi del 1959, manifestazione nella quale Calvino fu presente invitato da Gian Carlo Menotti con una piecè molto interessante.

Alle presentazione sarà presente la Sindaca di Monteleone di Spoleto che ha anche organizzato uno speciale evento sul tema della giornata, la sensibilizzazione sul tema della Violenza alla Donna con una innaugurazione di una simbolica panchina totalmente rossa a Monteleone.

A seguire alle ore 18 al Teatro Carlo Innocenzi di Monteleone di Spoleto si terrà lo Spoleto meeting Art Show a cura del prof Luca Filipponi che coordinerà le performance artistiche di numerosi artisti, attori, cantanti e registi che si esibiranno sul palco del piccolo Teatro: Vincenzo Bocciarelli, Sandro Costanzi, Giuseppe de Chiara, Stefano de Majo, Tania di Giorgio, Franco Leone, Emanuela Mari ,Giovanna Nocetti, Adelaide Parolini,Alessandro Piccioli.

Tutti gli eventi sono stati patrocinati e promossi dall’Accademia Auge del Rettore prof Giuseppe Catapano e del prof Cesare Cilvini che saranno tra i protagonisti della giornata che rapppresenterà un crocevia delle importanti attività dell’Accademia Auge a dicembre che sarà presente ad Oslo al Nobel della Pace, al coordinamento delle Università in Romania e presso l’Ambasciata di Haiti perla ratifica di un progetto internazionale di cooperazione. Soddisfatto Filipponi-Catapano-Cilvini : ” il gemellaggio Accademia Auge, Menotti art festival Spoleto sta portando degli ottimi risultati”. Ecco gli artisti che saranno presenti alla mostra evento di Monteleone di Spoleto : ” Andrea Natale, Domenico di Mundo, Silvio Craia, Valerio Giuffrè, Evelina Marinangeli”.