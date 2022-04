Novantenne chiede aiuto alla Polizia, gli Agenti la tranquillizzano e le fanno compagnia

L’anziana soffre di momenti di sconforto e poca lucidità che l’avevano indotta a chiamare il numero di emergenza

Ieri mattina, – si legge in una nota stampa della Questura – a seguito di chiamata al numero di emergenza, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto è intervenuto presso l’abitazione di una signora novantenne che, in difficoltà, aveva richiesto l’aiuto degli agenti senza però specificare le effettive necessità.

La Sala Operativa, a quel punto, ha immediatamente inviato una pattuglia nella residenza della signora per verificare la situazione e scongiurare possibili pericoli o eventuali tentativi di raggiro.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna in buone condizioni di salute e in compagnia della propria assistente domiciliare, constatando, inoltre, che il clima era sereno e l’abitazione in ordine.

Gli agenti, – prosegue la nota – quindi, hanno sentito l’assistente che ha spiegato che la signora soffre di momenti di sconforto e poca lucidità. Quel giorno, l’avevano indotta a chiamare la Polizia di Stato. La collaboratrice ha inoltre precisato che i rapporti con l’anziana erano buoni.

Constatata la situazione, gli operatori si sono intrattenuti un po’ a chiacchierare con la 90enne e dopo averla tranquillizzata e rassicurata che sarebbero ritornati a farle visita, l’hanno riaffidata alle cure della sua assistente.

L’anziana, – conclude la nota – felice dell’aiuto e della piacevole visita, ha ringraziato gli agenti chiedendo loro di tornare quanto prima a farle visita.