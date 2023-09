Notte europea della ricerca 2023, i Licei spoletini festeggiano la ricerca scientifica

Lunga lista di iniziative per la serata del 29 settembre

La cittadinanza spoletina è invitata a partecipare alla Notte europea della ricerca e alle iniziative del Sansi Leonardi Volta. Il 29 settembre dalle 21 alle 24 le porte della sede del Liceo scientifico, in via Visso a Spoleto, resteranno aperte per accogliere i visitatori e gli appassionati di scienza e di ricerca.

Gli studenti sotto la guida dei docenti, e nelle più disparate discipline, saranno lieti di accogliere i visitatori e di mostrare i risultati degli esperimenti e delle ricerche da loro effettuate. Tutto con approccio immersivo e coinvolgente per lo stesso visitatore, che potrà sperimentare il metodo scientifico e la sua efficacia tramite giochi, percorsi e piacevoli scoperte sul campo.

La letteratura, l’arte, la matematica, la fisica, la biologia saranno per una notte speciale non più soltanto discipline scolastiche, ma occasioni per stare insieme e divertirsi. È soprattutto in queste occasioni che la scuola si trasforma nel contesto di apprendimento che sogniamo per i nostri giovani e per il futuro di tutti. D’altra parte, cos’è la ricerca se non un sogno fatto ad occhi ben aperti?

Vi aspettiamo numerosi, nella convinzione di potervi offrire una Notte davvero sorprendente, come sorprendente è da sempre ogni scoperta scientifica. ​