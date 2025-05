Notte Europea dei Musei: gli eventi a Spoleto in programma il 17 maggio

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei per trasformare Spoleto in un palcoscenico culturale sotto le stelle, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra visite guidate, performance artistiche e aperture straordinarie. I musei di Spoleto si preparano ad offrire una notte speciale per residenti e turisti alla Rocca Albornoz, Palazzo Collicola, MUST e Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo.

Il programma prevede diversi appuntamenti per vivere Spoleto sotto una luce diversa: la magia della notte incontra la bellezza dei tesori culturali.

Al MUST (Museo delle Scienze e del Territorio) l’appuntamento è alle ore 19.45 con “Sussurri nella notte. Alla scoperta degli animali notturni”, visita guidata e passeggiata notturna in collaborazione con Wild Umbria APS.

Palazzo Collicola si potrà visitare con apertura notturna dalle ore 19.30 alle 23 con il biglietto ridotto del museo. Tre appuntamenti animeranno la serata all’insegna dell’arte contemporanea: alle ore 20 visita guidata alla mostra “Incisioni per l’Architettura” a cura dell’Associazione OfarchSpoleto; alle ore 21 visita guidata alla mostra “Il Campo Espanso” con il direttore Saverio Verini; alle ore 22 “Incursioni Jazz” a cura dell’Ass. Spoleto Musica.

Alla Rocca Albornoz si inizia già dal pomeriggio, alle ore 16, con la visita guidata tematica gratuita “1817-1982: da residenza papale a carcere” a cura del personale AFAV del museo. La Rocca Albornoz apre poi le sue porte dalle ore 19.30 alle 22.30. Alle ore 19.30 e 20.15 si potrà partecipare a “La Rocca al tramonto”, la suggestiva visita guidata alle torri di avvistamento durante il tramonto, a cura di Maggioli Cultura e Turismo. I partecipanti potranno esplorare la maestosa fortezza con le luci della sera, godendo di panorami mozzafiato e scoprendo la storia del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

La Chiesa dei SS. San Giovanni a Paolo sarà aperta, infine, nei giorni 16, 17 e 18 maggio dalle ore 18.30 alle 20 con il biglietto ridotto. Ogni giorno è previsto un appuntamento con la musica a cura dell’Assocciazione FuoriFestival, per arricchire l’esperienza: il 16 maggio “Listening di Marrow”, nuovo album di Merchants, il 17 maggio ascolto quadrifonico in anteprima dell’“LP Suzanne Ciani Live at Villa Lontana”, il 18 maggio “Pianosequenza” a cura di Panoram.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.