Notte Europea dei Musei alla Rocca Albornoz e Tempietto sul Clitunno

Sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei 2024, la Rocca Albornoz di Spoleto e il Tempietto di Campello sul Clitunno rimarranno aperti dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45) al costo simbolico di € 1,00.

Inoltre, in programma due speciali viste guidate per ammirare i due monumenti in un’atmosfera unica: alle ore 19.30 alla Rocca, ‘Una fortezza all’imbrunire’, una suggestiva visita guidata per godere le bellezza del luogo e del territorio circostante alla luce del tramonto.

Alle ore 21.00 a Campello sul Clitunno una visita guidata esperienziale intitolata ‘Il Tempietto al chiaro di luna’. L’iniziativa, rivolta a bambini e adulti, rompe il tradizionale schema della visita guidata trasformandola in un quiz che guiderà i partecipanti alla scoperta delle peculiarità del monumento UNESCO, immersi nell’affascinante atmosfera della luce notturna.

Tariffe di partecipazione alle visite guidate

Intero € 5,00

Ridotto € 4,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni

Gratuito fino a 6 anni

Previo acquisto del biglietto di ingresso al museo € 1,00

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria.

In occasione dell’apertura straordinaria serale è garantito il servizio di accesso alla Rocca Albornoz tramite gli ascensori della mobilità alternativa fino alle ore 22.30.

È consigliato il percorso meccanizzato P3 Posterna / uscita Piazza Campello – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – aperto fino alle ore 01.00.

Per informazioni e prenotazioni:

Rocca Albornoz – 0743.224952

Tempietto sul Clitunno – 0743.275085

spoleto@sistemamuseo.it