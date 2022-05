Notte Europea dei Musei 2022, le iniziative in programma il 14 maggio

Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Casa Romana, Palazzo Collicola e Tempietto sul Clitunno

In occasione della Notte Europea dei Musei 2022 sabato 14 maggio sono in programma una serie di appuntamenti alla Rocca Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Casa Romana, Palazzo Collicola e Tempietto sul Clitunno.

Innanzitutto i monumenti e gli spazi museali rimarranno aperti in via straordinaria dalle ore 19.30 alle 22.30 e il costo dell’ingresso a tariffa agevolata sarà di 1 euro. A Palazzo Collicola l’ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura, mentre l’ultimo ingresso alla Rocca e al Museo Nazionale del Ducato di Spoleto è previsto alle ore 21.45.

La Rocca Albornoz, uno dei gioielli architettonici della città, ospiterà una serie di eventi volti alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della città. Alle ore 19.30 è in programma la visita guidata “Animali in Rocca”, a cura di Lucia Tardocchi inserita nel programma “Spolia 2022-2023. Bestiario Postatomico a cura di Franco Troiani“, mentre alle ore 21.00 la seconda visita guidata, a cura di Sistema Museo, riguarderà i Camminamenti difensivi della fortezza e ai costumi storici realizzati per l’opera “Lucrezia Borgia” di Donizetti dagli studenti dell’IPSIA di Spoleto.

Per quanto riguarda “Animali in Rocca” la visita sarà gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo a € 1,00. Per i “Camminamenti difensivi e costumi storici”, sempre previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo, il costo intero è di € 4,00 e di € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni, mentre è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Il programma della serata al Tempietto sul Clitunno prevede alle ore 21.00 una visita guidata esperienziale denominata “Il Tempietto al chiaro di luna”, a cura di Sistema Museo. Si tratta di un’occasione speciale per scoprire un mirabile gioiello architettonico di epoca longobarda. L’iniziativa, rivolta a grandi e piccini, rompe il tradizionale schema della visita guidata trasformandola in un quiz che guiderà i partecipanti alla scoperta delle peculiarità del monumento UNESCO, immersi nell’affascinante atmosfera della luce notturna. Anche in questo caso la partecipazione alla visita guidata è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento € 1,00.

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

In occasione dell’apertura straordinaria serale della Rocca Albornoz e del Museo Nazionale del Ducato è garantito il servizio di accesso al monumento tramite gli ascensori della mobilità alternativa fino alle ore 22.30 (il servizio delle scale mobili Ponzianina P2 è attivo fino alle ore 23.00). È consigliato il percorso meccanizzato P3 Posterna / uscita Piazza Campello – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, aperto fino alle ore 01.00