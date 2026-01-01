Notte di S.Silvestro senza criticità al Pronto Soccorso di Spoleto

    • “Alle ore 2.00 – spiega la dottoressa Belinda Broccatelli, dirigente medico del Pronto Soccorso del ‘San Matteo degli Infermi’ del presidio ospedaliero di Spoleto – la situazione è pienamente sotto controllo e al momento non si sono presentati interventi relativi ai festeggiamenti in corso”.

    Nella foto: lo staff del PS di Spoleto al lavoro la notte di Capodanno composto dalla dr.ssa Emanuela Basile, della Chirurgia Generale, della dr.ssa Belinda Broccatelli, dirigente medico del Pronto Soccorso, il dott. Damiano Giacomini del servizio 118 di emergenza sanitaria territoriale, Rita Badani, infermiera PS, Roberto Agrestini e Andrea Calvani, autisti soccorritori del 118. 

