Norcia rinasce davvero: il Palazzo Comunale torna dopo il sisma ed è un capolavoro anti-terremoto

A Norcia la ricostruzione post terremoto compie un passo decisivo: è stato inaugurato il nuovo Palazzo Comunale, restituito alla comunità dopo un imponente intervento da oltre 7,3 milioni di euro. Non si tratta solo della riapertura di un edificio storico, ma di un simbolo identitario che torna a vivere nel cuore della città, in Piazza San Benedetto, segnando una svolta concreta nella rinascita dell’Appennino centrale dopo il sisma del 30 ottobre 2016.

Il progetto rappresenta uno dei casi più avanzati in Europa nel recupero di edifici storici con tecnologie antisismiche all’avanguardia. Il palazzo, di origine medievale e gravemente danneggiato dal terremoto, è stato consolidato grazie a una soluzione innovativa: l’isolamento sismico alla base. Un intervento altamente complesso che ha previsto il taglio delle fondazioni esistenti, la realizzazione di un nuovo sistema fondale e l’inserimento di ben 67 isolatori sismici. Il risultato? Una struttura capace di ridurre fino a 8-10 volte le accelerazioni di un sisma e di assorbire spostamenti fino a 41 centimetri, garantendo sicurezza senza compromettere il valore storico e artistico.

“Restituiamo a Norcia non solo un edificio, ma un simbolo istituzionale e identitario”, ha dichiarato il commissario straordinario Guido Castelli, sottolineando come la città stia diventando un modello nazionale di innovazione e sicurezza. Dopo la recente riapertura della Basilica, l’intera area di San Benedetto torna progressivamente alla piena fruibilità per cittadini e visitatori.

Sulla stessa linea la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha evidenziato il valore civile e istituzionale dell’opera: “La ricostruzione funziona quando unisce competenza, responsabilità e innovazione”. Un messaggio chiaro: proteggere il patrimonio significa anche migliorarlo per il futuro.

Grande emozione anche nelle parole del sindaco Giuliano Boccanera: “È la casa dei cittadini che torna a vivere, più sicura e moderna, senza perdere il legame con la nostra storia”. Un risultato frutto di una sinergia istituzionale che ha permesso di affrontare una sfida tecnica tra le più complesse del panorama italiano.

Il progetto ha ricevuto anche un importante riconoscimento internazionale, vincendo i Global Design and Innovation Awards 2025, confermando Norcia come laboratorio di eccellenza nella ricostruzione in aree ad alta sismicità.

Presente all’inaugurazione anche il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che ha definito l’opera “un segnale tangibile di ritorno alla normalità”. Il Palazzo Comunale torna infatti a essere il primo presidio dello Stato sul territorio, punto di riferimento per servizi, istituzioni e vita quotidiana.

La rinascita di Norcia non è più solo una promessa: è realtà concreta. Un esempio virtuoso di come sia possibile ricostruire meglio, più sicuro e più innovativo, trasformando una tragedia in un modello per tutto il Paese.