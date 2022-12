“Non vogliamo uffici e ricoveri ma strutture di pronto intervento e cura”

Il comunicato stampa dell’Associazione culturale Casa Rossa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Recenti comunicati del partito di maggioranza della maggioranza e l’OdG del Consiglio comunale del 29, fanno pensare che a qualcuno è venuto in mente di indorare la pillola del trafugamento dell’emergenza urgenza ( medicina, chirurgia e traumatologia) del punto nascite (ostetricia e pediatria) e dell’intensiva (UTIC), barattando questi reparti col Distretto sanitario e con l’ospedale di Comunità, qualcosa di non molto dissimile a un ricovero geriatrico.

Eh no! Se fosse così non ci sono proprio e bisognerà fare capire bene e con le dovute maniere agli ipotetici sensali, che la città chiede strutture sanitarie operative e di emergenza, non altro. Spoleto non si compra con pacchi nastrati di bella presenza.

Associazione culturale CASA ROSSA