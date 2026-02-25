Non solo ring: la boxe come scuola di vita per i ragazzi spoletini

Per ora dai banchi al sacco ed al punching ball! Poi, chissà, in futuro anche sul ring, se qualche studente, coinvolto dalla collaborazione tra la Boxe Spoleto e l’ISS Sansi Leonardi Volta, attraverso le responsabili del progetto Prof.sse Daniela Ottavi e Cinzia Contarini, vorrà proseguire con l’attività agonistica. L’obiettivo dell’attività congiunta è, principalmente, quello di avvicinare ragazze e ragazzi alla pratica sportiva in genere ed agli insegnamenti del pugilato: rispetto delle regole e degli altri, fiducia in sé stessi, crescita umana e relazionale, stile di vita sano. Quasi 30 studentesse e studenti, dei cinque Licei Spoletini, si ritrovano il martedì pomeriggio nella nuova palestra, al Podium, per fare attività fisica sotto la guida degli istruttori, usare i vari attrezzi pugilistici, per le “figure”, per un approccio ai regolamenti ed alla filosofia del pugilato. “E’ per noi fonte di grande orgoglio allenare ragazze e ragazzi che non necessariamente andranno poi a combattere sul ring – dice il Maestro Gianni Burli. Nonostante le difficoltà organizzative date dalla gran mole di atleti che, ogni sera, frequenta la nostra palestra, abbiamo voluto trovare uno spazio per questa collaborazione con le scuole, che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché vediamo grande impegno ed interesse. Una esperienza che contiamo di portare avanti nel tempo e, magari, allargare ad altri Istituti,” Boxe Spoleto A.s.d.