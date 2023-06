Non solo bicicletta: ecco la SN Trail

Sulla vecchia ferrovia e le colline circostanti un trail spettacolare nato grazie alla collaborazione tra la SpoletoNorcia in MTB e l’Atletica 2S Spoleto

La SpoletoNorcia in MTB XEdition avrà, all’interno del suo programma, anche “pane” per chi non vuol salire in sella ad una bicicletta. Dalla collaborazione del comitato organizzatore con l’Atletica 2S Spoleto, sabato 2 settembre, sarà messo in piedi un trail spettacolare che avrà come palcoscenico la Vecchia Ferrovia e le colline circostanti.

Due i percorsi competitivi tracciati: SN Hard Trail di 28 km e SN Soft Trail di 15 km, entrambi circolari che vedranno la loro partenza ed arrivo a piazza Garibaldi a Spoleto, dopo aver toccato, oltre alla Vecchia Ferrovia, Borgiano, Vallocchia, Val Ceca, Castelmonte, Monteluco.

Nel pacco gara, sarà compresa anche la maglia tecnica della Gobik, nuovo partner de La SpoletoNorcia. Quattro sono i ristori previsti per il percorso lungo; mentre sono due quelli per il percorso corto.

Per chi vorrà affrontare questa avventura senza l’assillo della gara, è prevista un camminata non competitiva che vedrà la sua partenza dieci minuti dopo la gara.

Già aperte le iscrizioni, anche tramite il portale Icron, con sconti da sfruttare per chi voglia usufruirne già dai primissimi giorni.